Tandhygienist till Fridhemsplan :-D
Distriktstandvården Sverige AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-04-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Distriktstandvården Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som är tandhygienist och som antingen är nyexaminerad eller har arbetat något år eller två. Dina blivande kollegor är sex tandläkare, sex tandsköterskor och två tandhygienister samt en receptionist. Jag som är klinikchef här heter Sara Chahid och är tandhygienist.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Kliniken
Tempot kan ibland vara högt, men vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att göra varje arbetsdag både utvecklande och trivsam.
På kliniken erbjuder vi ett brett behandlingsutbud, bland annat estetisk tandvård med skalfasader, Invisalign, protetik, endo, akuta behandlingar m m. Vi arbetar digitalt med scanning och har OPG samt tandblekningslampor från Philips Zoom. Klinikens öppettider är måndag till fredag mellan kl 07:00/07:30-17:00/18:00.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Varierande förebyggande och sjukdomsbehandlande arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde främst med vuxenpatienter men också möjlighet till undersökningar och tandblekning. Du arbetar självständigt på rum och är samtidigt en viktig del i teamet där vi ser att du bidrar till helheten på kliniken. Vi har regelbundna klinik- och terapimöten med möjlighet för kunskapsutbyte med erfarna kollegor.
Det finns möjligheter till kompetensutveckling och vi ser gärna att du är öppen för ny kunskap och utökat ansvar inom befattningen.
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde efter överenskommelse
Lön efter överenskommelse
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag och friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 3 maj!
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle - med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
112 39 FRIDHEMSPLAN Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729
9862263