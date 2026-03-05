Tandhygienist Kallhäll!
2026-03-05
Vi söker en engagerad legitimerad tandhygienist till Kallhälls Tandcenter!
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv samtidigt som du bidrar till att ta vår klinik till nästa nivå? Vi på Kallhälls Tandcenter söker nu en tandhygienist som vill satsa helhjärtat på sitt arbete och bli en viktig del av vårt växande team.
Kallhälls Tandcenter är en modern och familjär tandvårdsklinik som sätter patienten i fokus. Vi erbjuder högkvalitativ tandvård och strävar alltid efter att skapa en trygg och välkomnande miljö för både patienter och personal. Vår vision är att ständigt utvecklas och växa tillsammans med vårt team.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist med en passion för förebyggande tandvård och patientbemötande.
Är ansvarstagande, självständig och har en stark drivkraft att bidra till klinikens framgång.
Vill arbeta långsiktigt och bli en del av vår resa mot att leverera ännu bättre tandvård.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Arbetsuppgifter
Utföra professionella undersökningar, depuration och förebyggande behandlingar.
Ge individanpassad rådgivning och utbildning för att hjälpa patienter förbättra sin munhälsa.
Arbeta nära tandläkare och övriga teammedlemmar för att säkerställa en hög vårdkvalitet.
Bidra med idéer och engagemang för att förbättra våra arbetsprocesser och patientupplevelser.
Vi erbjuder:
En deltidsanställning med flexibla arbetstider och möjlighet att utvecklas i din roll.
En dynamisk och stödjande arbetsmiljö där dina idéer och initiativ värdesätts.
Möjligheten att bli en nyckelperson i klinikens framtid och utveckling.
Konkurrenskraftiga villkor samt stöd för kompetensutveckling och utbildning.Så ansöker du
Är du redo att bli en del av vårt engagerade team? Skicka ditt CV och personliga brev till oss på info@kallhallstandcenter.se
och märk din ansökan med "Tandhygienist Kallhäll". Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt - dock senast 2025-02-28.
Välkommen till Kallhälls Tandcenter - tillsammans skapar vi framtidens tandvård!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
