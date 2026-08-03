Tandhygienist i Säter
Tandhälsan Säter AB / Tandsköterskejobb / Säter Visa alla tandsköterskejobb i Säter
2026-08-03
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Vi söker en Tandhygienist till vår fina och nybyggda klinik i Säter.
Hos oss får du arbeta med ett härligt gäng bestående av 1 tandläkare, 2 tandhygienister, 3st tandsköterskor samt 1 lokalvårdare.
Här får du tillgång till den senaste tekniken och får använda/köpa in just de instrumenten du behöver för att kunna göra ett bra arbete.
Tidigare erfarenhet av privat tandvård är meriterande men inte ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet så att du passar in i vår lilla arbetsgrupp.
Tjänsten är en heltidstjänst men kan anpassas efter dina behov och önskemål.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor om tjänsten.
Mvh Teamet på Tandhälsan Säter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-10
E-post: andreas@tandhalsansater.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandhälsan Säter AB
(org.nr 559083-3330)
Västra Långgatan 6 (visa karta
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783 30 SÄTER Jobbnummer
10019175