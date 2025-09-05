Tandhygienist
2025-09-05
Folktandvården Vretgränd
Vår verksamhet
Folktandvården Vretgränd med 35 medarbetare är en av Folktandvården Uppsalas största och mest centralt belägna klinik med ca 5 minuters gångavstånd till centralstationen. Vårt läge gör att vi ligger inom pendlingsavstånd både för dig som bor i Uppsala med omnejd eller i Enköping, samt för dig som bor i norra- eller centrala Stockholm där det tar ca 30 minuter att pendla till Uppsala.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist eller tar examen nu till årsskiftet eller till den kommande sommaren. Vi värdesätter både dig som har kortare erfarenhet och dig som har flera års erfarenhet inom yrket. Är du nyexaminerad kommer en av våra erfarna tandhygienister bli din handledare och du kommer även delta i Folktandvårdens adeptprogram, vårt introduktionsprogram för nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister.
Arbetet består av sedvanliga tandhygienistuppgifter och oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är nyutbildad, kommer du som ny tandhygienist på vår klinik finna goda utvecklingsmöjligheter. Du får gärna ha ett intresse av att arbeta med ett större fokus på parodontala sjukdomar, men kommer även få möjlighet att variera dina arbetsuppgifter med andra typer av aktiviteter i form av undersökningar av både vuxna och barn. Vår arbetsgrupp kännetecknas av ett vänligt, lärande och tillåtande klimat där alla oavsett roll får fokus och utrymme.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstidens slut.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta
Verksamhetschef Michael Robinsson, tel 018-611 63 73
För SRAT Carina Nilsson, 076 765 23 08
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan senast 21/9-2025
Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt kopia på yrkeslegitimation.
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden och anställning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
