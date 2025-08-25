Tandhygienist
Information om arbetsplatsen
Kliniken Tandläkare Emma Svensk är en liten familjär mottagning i Sundvall.
Vi har 3 behandlingsrum. Vårt team består av 1 tandläkare, 2 tandsköterskor och 1 tandhygienist. Nu söker vi en ny tandhygienist.
Tjänsten som tandhygienist hos oss innebär omväxlande arbetsuppgifter som revisionsundersökningar av barn och vuxna, parodbehandling och förebyggande vård. Du kommer att scanna för bett- och blekskenor. Du hjälper även till med steril- och receptionsarbete vid behov.
Kvalifikationer
Du är legitimerad tandhygienist, erfarenhet är meriterande men ej ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du bör ha goda kunskaper i svenska språket Dina personliga egenskaper
Du är en social person och har förmågan att kombinera högkvalitativ tandvård med ett trevligt patientbemötande. Du strävar alltid efter att ge dina patienter den bästa möjliga vården och du bidrar med en positiv arbetsanda som gör dig till en trevlig kollega att ha i teamet.
Övrig information
Vi söker en tandhygienist på heltid eller deltid. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vid frågor om tjänsten mejla: emma.svensk@ptj.se
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
