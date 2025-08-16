Tandhygienist
2025-08-16
Vi är en liten familjär tandvårdsklinik, där människan står i centrum.
Vårt team består av två tandläkare och fyra tandsköterskor. Kliniken ligger centralt i Piteå och har fyra, ljusa behandlingsrum.
Vi erbjuder högkvalitativ tandvård i en lugn och trygg miljö. Vår arbetsglädje får patienterna att trivas, känna sig sedda och väl omhändertagna.
Vi söker:
Nu söker vi dig som är utbildad tandhygienist, gärna med något års erfarenhet inom yrket, men inget krav. Viktigast är att du är ambitiös och vill utvecklas med oss.
Tjänsten förutsätter noggrannhet, empati och servicekänsla. Intresse för vuxentandvård.
Du trivs att jobba i ett mindre arbetslag, på en flexibel arbetsplats. Du har god hand med människor, självgående och trygg i din kompetens, samtidigt ödmjuk inför att vi lär livet ut. En lagspelare, då tandvård i högsta grad är ett samspel.
Du är legitimerad tandhygienist och behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Jobbet innebär parodontalvård, varvat med undersökningar och andra uppgifter som ger variation åt jobbet. Utifrån intresse finns också möjlighet att jobba mer delegerat.
Vår klinik har ett nära samarbete med specialister inom parodontologi.
Vi erbjuder:
Ett betydelsefullt arbete i ett glatt arbetslag.
Friskvårdsbidrag.
Företagshälsovård.
Arbetsskor och glasögonbidrag.
Kollektivavtal.
Kompetensutveckling.
Lunchträffar med privata kollegor i stan, för gemenskap och utbyte av erfarenhet, klinikerna emellan.
Vi ser fram emot att välkomna Dig till vårt team!
Vill du arbeta och utvecklas med oss?
Välkommen med din ansökan till camilla@tandteamet.se
För frågor gällande tjänsten, kontakta Camilla Josbrant 070-3901320.
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Vi behandlar ansökningarna löpande med urval och intervjuer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: camilla@tandteamet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandteamet Camilla Josbrant AB
(org.nr 556167-6007)
Prästgårdsgatan 47 B (visa karta
)
941 32 PITEÅ Jobbnummer
9461467