Tandhygienist - Smile Landskrona
Colosseum Smile AB / Tandsköterskejobb / Landskrona Visa alla tandsköterskejobb i Landskrona
2025-11-12
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Colosseum Smile AB i Landskrona
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss!
Hos oss på Smile får du chansen att vara med och skapa Sveriges bästa tandvård. Här får du gehör för dina tankar och idéer - i teamet, på kliniken och i hela Smile. Vi erbjuder en hälsosam och trygg arbetsmiljö där varje medarbetare får möjligheten att växa. Vi sätter kvaliteten och patientens behov i fokus genom utbildning och personlig utveckling. Hos Smile skapar vi en hållbar framtid där varje medarbetare bidrar till vår gemensamma framgång - Vi vet att vi är bäst tillsammans!
Till vår fina klinik i Landskrona söker vi nu en tandhygienist. Här blir du en del av ett stort och engagerat team. Missa inte möjligheten att bli en del av Smile!
Vilka är Smile?
Sveriges största privata tandvårdskedja - det är viktigt för oss att finnas tillgängliga för våra patienter i hela landet
Över 65 kliniker och 1100 medarbetare. Här får du bli en del av ett stort nätverk.
Collaboration, Care & Entrepreneurship - vår värdegrund.
Vår vision - friska leenden i hela Sverige!
Tillsammans med våra systerorganisationer inom Colosseum Dental Group erbjuder vi tandvård för fler än 3 miljoner patienter i 11 länder i Europa.
Att arbeta som tandhygienist på Smile Tandvård
Förebyggande tandvård är en självklar del av vårt erbjudande - och som tandhygienist spelar du en nyckelroll i detta arbete. Du arbetar med alla sedvanliga uppgifter inom yrket och bidrar till att våra patienter får bästa möjliga vård och upplevelse. Hos oss kan arbetet även innefatta undersökningar, barntandvård och tandblekningar.
Hos oss har du stort förtroende och frihet i din roll. Du ansvarar för din egen tidbok, vilket ger dig en flexibel och välbalanserad arbetsvardag. Det skapar i sin tur förutsättningar för hög kvalitet i behandlingarna, nöjda patienter och en framgångsrik verksamhet.
Vi har regelbundna klinik- och terapimöten där vi tillsammans reflekterar, utvecklas och stöttar varandra. Som tandhygienist arbetar du självständigt på ditt behandlingsrum men är samtidigt en viktig del av teamet, med nära samarbete med dina kollegor.
För oss är det viktigt att hjälpas åt i vardagen - därför bidrar även du vid behov med uppgifter i steril, disk och liknande. På Smile arbetar vi i journalsystemet Frenda.
Vem söker vi?
Smile Tandvårds medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss. Vi ser att du, precis som vi, arbetar för att ge dina patienter bästa möjliga vård och service. På Smile är vi ett lag, och vi är bäst tillsammans - därför ser vi att du är samarbetsorienterad, prestigelös och verkar för att hela kliniken ska gå framåt.
Som person är du metodisk, trygg och förtroendeingivande. Du arbetar strukturerat och självständigt, tar egna initiativ och bidrar till ett gott samarbete på kliniken.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Är legitimerad tandhygienist
Några års erfarenhet som tandhygienist då vi ser att du är trygg i ditt arbete primärt med parod
Talar & skriver god svenska
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid utifrån dina önskemål (75-100%). Tjänsten inleds med en provanställning. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag.
Ansökan och frågor
Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan genom vårt ansökningsformulär, så återkommer vi till dig via mail eller telefon för återkoppling så snart vi har möjlighet.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför använder vi oss utav arbetspsykologiska tester, kompetensbaserade intervjuer och bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Här på vår karriärsida kan du läsa mer om stegen i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroll via Verifiera, IVO & Hosp i samband med referenstagning.
Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta platschef, och din närmsta chef, Angelica Elmberg: angelica.elmberg@smile.se
alternativt ansvarig rekryterare för processen: Jessica Ivarsson: jessica.ivarsson@smile.se
.
Smiles erbjudande
Odontologi - kärnan i allt vi gör! Här erbjuder vi dig en arbetsplats med odontologi och kvalité som kärna i vår kultur med stark gemenskap.
Vill du ta del av medarbetarberättelser och lära känna några av våra stjärnor? Läs mer HÄR.
En av Sveriges bästa arbetsplatser 2025! Läs pressmeddelandet HÄR.
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför är vi extra stolta över att ha fått ta emot utmärkelserna Årets Karriärföretag samt Great Place to Work. HÄR kan du läsa mer om dessa utmärkelser.
Vi älskar kompetensutveckling! Hos oss är utveckling A & O. Därför är vi stolta över de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter vi erbjuder våra medarbetare. Läs mer HÄR.
Vi firar framgångar! Och vi har självklart goda villkor och förmåner för att du är viktig för oss. Läs mer om vårt erbjudande till dig HÄR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Smile AB
(org.nr 556689-2864), http://www.smile.se Arbetsplats
Smile Tandvård Kontakt
Jessica Ivarsson jessica.ivarsson@smile.se +4673 511 90 95 Jobbnummer
9600961