Tandhygienist - lördagar
Vill du arbeta extra på lördagar i en modern klinik med hög odontologisk kvalitet och fokus på förebyggande tandvård?
AMA Dental söker nu en legitimerad tandhygienist för arbete på lördagar, med möjlighet till fler pass framöver för rätt person.
Hos oss arbetar vi med modern profylax och följer EMS Guided Biofilm Therapy, med tillgång till AIRFLOW Prophylaxis Master. Vi söker därför dig som uppskattar ett strukturerat, skonsamt och kvalitetsinriktat arbetssätt där patientupplevelse och kliniskt resultat står i centrum.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Tjänsten avser arbete på lördagar i vår kliniska verksamhet. Du arbetar självständigt med egna patienter och är samtidigt en viktig del av teamet på kliniken.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat:
undersökningar och förebyggande tandvård
profylaxbehandlingar
parodontal behandling
munhälsobedömningar och patientrådgivning
samarbete med tandläkare och övriga kollegor kring patientens långsiktiga vård
Vi söker dig som
är legitimerad tandhygienist
har ett professionellt och tryggt patientbemötande
arbetar självständigt, strukturerat och noggrant
har intresse för modern profylax och förebyggande tandvård
trivs i team och vill bidra till hög kvalitet i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbete inom allmäntandvård
har arbetat med EMS eller liknande profylaxsystem
talar flera språk
Vi erbjuder
extraarbete på lördagar
möjlighet till fler arbetspass framöver
arbete i en modern klinisk miljö
tillgång till EMS Guided Biofilm Therapy och AIRFLOW Prophylaxis Master
en arbetsplats med fokus på kvalitet, patientupplevelse och professionell utveckling
Om AMA Dental
AMA Dental är en modern tandvårdsverksamhet med fokus på kvalitet, tillgänglighet och tryggt patientomhändertagande. Vi arbetar långsiktigt med både hög klinisk standard och ett varmt, professionellt bemötande.Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till:jobb@ama-dental.se
Märk ansökan med: Tandhygienist lördag
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@ama-dental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845)
Skarabacken 11 (visa karta
)
121 48 JOHANNESHOV Jobbnummer
9809262