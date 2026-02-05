Talpedagog till centrala elevhälsan
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som talpedagog arbetar du självständigt men i nära samverkan med pedagoger, specialpedagoger, logoped, rektor och har kommunens förskolor och grundskolor som ditt arbetsfält. Du bidrar med din expertis i allt från språkutvecklande insatser till handledning och stöd i teamen runt barn och elever med att stödja barns tal, språk och kommunikation i förskola och förskoleklass.
Arbetet riktas i första hand till barn som har svårigheter inom dessa områden och behöver särskilt stöd. Arbetet består av handledning och konsultation till arbetslag, specialpedagog och rektor samt vid behov kartläggningar och enskilt stöd. I förskoleklass deltar talpedagogen i den språkliga screening som genomförs med samtliga elever.
Talpedagog deltar regelbundet i skolans elevhälsoteam och samverkar vid behov med externa resurser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Logoped- alternativt specialpedagogexamen, eller annan vidareutbildning/examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* B-körkort.
* Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande
* Erfarenhet av arbete med handledning enskilt och/eller i grupp
Du som söker tjänsten som talpedagog präglas av en grundläggande trygghet, stabilitet och självinsikt. Du ser relationer i rätt perspektiv och kan tydligt skilja på det personliga och det professionella, samtidigt som du anpassar ditt förhållningssätt efter vad situationen kräver. Med ett stort eget ansvarstagande strukturerar du självständigt ditt arbete.
I samarbetet med andra är du lyhörd och smidig, du lyssnar aktivt och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Tack vare en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar, anpassas budskapen effektivt efter mottagaren. Kommunikationen är tydlig för att säkerställa att information når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter, vilket följs upp genom påminnelser och återkoppling.
Vidare besitter du en djup fackmässig förståelse för arbetet. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och fungerar därmed som en värdefull kunskapsresurs.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
