Talent Acquisition Partner på heltid

Vill du arbeta brett med rekrytering i ett större bolag där du får ta ägarskap över hela processen? Vi söker dig som har passion för rekrytering och som vill jobba som Talent Acquisition Partner hos vår kund inom mediabranschen. Läs mer nedan!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för vår kunds räkning en Talent Acquisition Partner. Uppdraget är på heltid med start omgående och sträcker sig t.om juni med chans till förlängning. Du rapporterar till Head of Talent & Development och leds operativt av Team Lead. Du samarbetar nära TA-teamet, HR och chefer i organisationen. Teamet är litet, engagerat och präglas av stark tillit och samarbete.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund.
Som Talent Acquisition Partner ansvarar du för rekryteringsprocessens alla delar - från uppstart till signering. Du arbetar nära rekryterande chefer och fungerar som rådgivare och bollplank genom hela processen. Beroende på verksamhetens behov sätter du upp en hållbar och kvalitetssäkrad process som håller hela vägen. Inom rekryteringsteamet är det av stor vikt att du är flexibel och har förmågan att självständigt driva och koordinera ditt arbete.
Du driver flera parallella rekryteringar samtidigt, i olika skeden, och har ett brett spann av roller. Arbetsfördelning sker i dialog med teamet, och nya processer tillkommer löpande. Vidare kommer du vara delaktig i att arrangera och representera vid olika interna och externa events.
VI SÖKER DIG SOM
• Har arbetslivserfarenhet av rekrytering och att driva hela processen från start till mål
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har avslutad universitetsexamen inom relevant område
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av internrekrytering sedan tidigare
För rollen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är en affärsdriven och självgående person med starkt självledarskap som trivs med att attrahera talanger och driva rekryteringsprocesser. Du är prestigelös, serviceminded och ser talent attraction som både spännande och roligt. Med effektivitet, målfokus och god kommunikationsförmåga bygger du förtroende och skapar starka relationer i hela organisationen.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
