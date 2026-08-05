Talent Acquisition Partner
Siemens Energy AB / Personaltjänstemannajobb / Finspång Visa alla personaltjänstemannajobb i Finspång
2026-08-05
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En ögonblicksbild av din dag
Som Talent Acquisition Partner spelar du en nyckelroll i att hjälpa Siemens Energy att attrahera och rekrytera de bästa talangerna som bidrar till framtidens energilösningar. I nära samarbete med rekryterande chefer, HR Business Partners och verksamhetsledare driver du hela rekryteringsprocessen – från behovsanalys och sourcing till erbjudande och onboarding – och säkerställer en professionell och positiv upplevelse för både kandidater och rekryterande chefer.
Du kommer att rekrytera till en bred variation av roller och använda innovativa sourcingstrategier, marknadsinsikter och datadrivna arbetssätt för att identifiera och attrahera rätt kompetens. Som en del av vårt globala Talent Acquisition-team får du möjlighet att samarbeta med kollegor världen över, dela erfarenheter och bästa praxis samt bidra till den fortsatta utvecklingen av rekryteringsarbetet inom Siemens Energy.
Hur Du kommer att påverka
Samarbeta med verksamhetsledare, rekryterande chefer och HR Business Partners för att förstå verksamhetens kompetensbehov och utveckla effektiva rekryteringsstrategier.
Driva hela rekryteringsprocessen – från sourcing och urval till intervjuer, erbjudandehantering och stöd vid onboarding – och säkerställa en professionell och positiv upplevelse för både kandidater och rekryterande chefer.
Bygga och utveckla starka kandidatpipelines genom att proaktivt attrahera både aktiva och passiva kandidater via LinkedIn, nätverk, medarbetarrekommendationer och andra sourcingkanaler.
Bygga en god förståelse för verksamheten, marknadstrender och talangmarknaden för att kunna ge strategisk rådgivning, relevanta marknadsinsikter och stödja välgrundade rekryteringsbeslut.
Använda rekryteringsdata och nyckeltal för att följa upp kandidatpipelines, identifiera risker och kontinuerligt utveckla och effektivisera rekryteringsprocesser.
Bidra till utvecklingen av Talent Acquisition-funktionen genom att dela bästa praxis, driva förbättringsinitiativ och utveckla effektiva arbetssätt tillsammans med kollegor globalt.
Vad Du medför
Du har dokumenterad erfarenhet av rekrytering, gärna inom tillverkande industri, teknik, volymrekrytering eller rekrytering av kvalificerad arbetskraft.
Du har god erfarenhet av sourcing och av att använda LinkedIn Recruiter, sociala medier, nätverk och andra innovativa metoder för att attrahera kandidater.
Du bygger förtroendefulla relationer med rekryterande chefer och andra intressenter och trivs med att driva flera rekryteringsprocesser parallellt.
Du har god organisationsförmåga, kan prioritera effektivt och levererar resultat i en dynamisk miljö med högt tempo.
Du har erfarenhet av rekryteringssystem, exempelvis Avature, och använder rekryteringsdata och nyckeltal för att följa upp och utveckla rekryteringsarbetet.
Du har ett serviceinriktat och samarbetsorienterat arbetssätt, hög integritet, mycket god kommunikativ förmåga och ett starkt engagemang för att skapa en förstklassig kandidatupplevelse
Om teamet
Vårt Talent Acquisition-team samarbetar med verksamhetsledare inom Siemens Energy för att attrahera, engagera och rekrytera de talanger som kommer att bidra till att forma framtidens energisystem. Som en del av vårt globala Talent Acquisition-team delar vi erfarenheter, utvecklar gemensamma arbetssätt och arbetar kontinuerligt med att förbättra hur vi identifierar och attraherar de bästa talangerna.
Genom att kombinera marknadskunskap, strategisk sourcing och nära samarbete med verksamheten bygger vi högpresterande team som stödjer Siemens Energys uppdrag att leverera tillförlitlig, hållbar och prisvärd energi världen över.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Ansökan
Tveka inte – skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs,
id nr 299034 senast 2026-08-19
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, anders.fors@siemens-energy.com
IF Metall, Mikae Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "299034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048)
612 83 FINSPAANG Arbetsplats
Finspaang Jobbnummer
10023678