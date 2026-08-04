Takvårdare

MLA Takvård AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Huddinge
2026-08-04


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Publiceringsdatum
2026-08-04

Dina arbetsuppgifter
Som takvårdare kommer du att:
Tvätta och rengöra tak från mossa, alger och annan påväxt.
Inspektera tak och bedöma deras skick.
Utföra enklare underhåll och mindre reparationer vid behov.
Applicera skyddsbehandlingar för att förebygga ny påväxt.
Montera och kontrollera taksäkerhetsutrustning.
Dokumentera utfört arbete med bilder och rapportering.
Ge kunder ett professionellt och trevligt bemötande.

Vi söker dig som
Trivs med att arbeta utomhus året om.
Är bekväm med att arbeta på höga höjder.
Har god fysik och tycker om praktiskt arbete.
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
Har B-körkort (krav).

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: Stockholm.syd@takvard.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MLA Takvård AB (org.nr 559523-6489)
Elektronvägen 1 (visa karta)
141 49  HUDDINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10022260

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