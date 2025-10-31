Taktisk inköpare till Boliden
2025-10-31
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Nu söker vi en Taktisk inköpare - Tactical Purchaser till vårt team i Boliden!
Vill du vara med och utveckla framtiden i ett av Sveriges mest spännande industriföretag? Trivs du med helhetsansvar, gillar att ta egna initiativ och vill driva inköpsprocesser från start till mål? Då kan detta vara din nästa utmaning. Hos oss får du möjlighet att skriva avtal, genomföra egna upphandlingar och arbeta nära verksamheten i en roll där din kompetens verkligen gör skillnad.
Läs mer och sök redan idag!
Din roll:
Som Taktisk inköpare har du ett brett ansvar för att koordinera och utveckla inköp av produkter och tjänster inom Boliden Groups verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Irland. Genom ditt arbete bidrar du aktivt till att nå våra affärsmål - både på kort och lång sikt - och spelar en nyckelroll i att utveckla inköpsfunktionen inom framtidens industriföretag. Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Självständigt koordinera och ansvara för alla delar i inköpsprocessen av produkter och tjänster inom Boliden Groups verksamhet.
Ansvara för det taktiska inköpet, inklusive små och medelstora upphandlingar.
Supportera verksamheten i dagliga inköpsrelaterade frågor.
Vid behov stötta Sourcing Managers och Category Managers vid större kontrakt.
Ditt team:
Tjänsten är ett vikariat på heltid i 12 månader med placering i Boliden. Du rapporterar till Head of Section Procurement Desk vid Boliden Office. Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team med 15 kollegor, där ni tillsammans driver utvecklingen av smartare och mer effektiva arbetssätt. Här präglas vardagen av samarbete, laganda och ett genuint engagemang - med en gemensam vilja att bidra till utvecklingen. Då verksamheten är spridd över Sverige, Norge, Finland och Irland innebär tjänsten även en del resor.
Ditt bidrag:
För att lyckas i rollen som Taktisk inköpare tror vi att dina personliga egenskaper är avgörande. Du är en engagerad och nyfiken person som är trygg i din roll och har lätt för att ta egna initiativ. Med din kommunikativa förmåga bygger du starka relationer - både internt och externt - och du är inte rädd för att ta dialoger även inom områden som är nya för dig.
Du är en självgående lagspelare som bidrar till ett positivt samarbetsklimat och har ett genuint intresse för att utveckla arbetssätt och hitta smarta lösningar. Din servicekänsla, vilja att lära och förmåga att tänka långsiktigt gör dig till en viktig del av vårt team.
Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning eller YH-utbildning inom inköp, logistik eller liknande område. Alternativt har du en gymnasieutbildning i kombination med relevant erfarenhet från arbete inom inköp. För rollen krävs att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Eftersom resor till våra andra anläggningar kan förekomma, behöver du även ha B-körkort.
Meriterande för rollen:
Förhandlingsvana och avtalshantering kopplat till inköp
Tidigare erfarenhet av arbete i Maximo eller liknande inköpssystem alternativt affärssystem
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta Kristoffer Fahlgren, Head of Section Procurement Desk Boliden Office, kristoffer.fahlgren@boliden.com
, +46 910-70 59 49.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Pernilla Åkerblom, Pernilla.Akerblom@boliden.com
, + 46 73-023 69 61.
Facklig information får du av Mats Lindblom, SACO, +46 73-350 04 19, Andreas Mårtensson, Unionen, +46 70-541 83 93 eller Peter Markström, Ledarna, +46 910-77 40 09.
Välkommen med Din ansökan senast den 23 november, 2025.
Skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt, då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del i vårt kvalitativa rekryteringsarbete och Bolidens systematiska säkerhetsarbete förekommer bakgrundskontroller och hälsokontroller i våra rekryteringsprocesser.
