Taktisk Inköpare
JobBusters AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-01-21
Din nya roll
Vi söker nu en taktisk inköpare till ett spännande uppdrag hos en ledande aktör inom försvars- och teknikindustrin i Karlskrona. I rollen får du arbeta nära verksamheten och spela en nyckelroll i att säkerställa effektiva och affärsmässiga leverantörsflöden i en tekniskt avancerad miljö.
Du kommer att arbeta både operativt och taktiskt med inköp, där förhandling, kontraktering och samarbete över funktionsgränser är centralt. Uppdraget passar dig som trivs i en strukturerad miljö med höga krav på kvalitet, säkerhet och noggrannhet.
Exempel på arbetsuppgifter: Inhämta och utvärdera leverantörsofferter Förhandla och upprätta avtal, inklusive NDA och kontrakt Delta i och driva tvärfunktionella kategori- och upphandlingsteam Säkerställa fungerande leveransflöden i samarbete med teknik, inköp och leverantörer Hantera artikel- och lagerinformation inom tilldelad kategori Utföra administrativa inköpsrelaterade uppgifter Medverka i förbättrings- och utvecklingsinitiativ inom inköp
Företagspresentation
Vår kund är en välrenommerad aktör inom försvars- och teknikbranschen med starkt fokus på innovation, kvalitet och säkerhet. Organisationen arbetar i komplexa projekt med höga tekniska krav och erbjuder en professionell arbetsmiljö där samarbete och struktur står i centrum.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: På plats i Karlskrona Lön: Enligt överenskommelse Start: 2026-03-02 Slut: 2026-08-31, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är Vi genomför löpande urval Övrig information: Uppdraget omfattas av säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan krav på säkerhetsklassning och visst medborgarskap förekomma. Godkänd säkerhetsprövning är ett krav. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Ha minst 2 års erfarenhet av arbete inom inköp samt relevant utbildning inom området.
Vara självgående och ha god erfarenhet av att arbeta med leverantörsofferter, förhandlingar samt upprättande av avtal och NDA.
Ha viss erfarenhet av kategoriarbete och gärna förmåga att tolka tekniska ritningar.
Det är högt meriterande om du har kännedom om GCP.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
