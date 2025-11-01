Takläggare
2025-11-01
Om jobbet
Roll som Takläggare
Vi söker både personer som är intresserade av att lära sig takläggning och erfarna takläggare. Oavsett om du är nybörjare eller har erfarenhet, erbjuder vi en möjlighet att arbeta med både tegeltak och betongtak. Hos oss får du chansen att utvecklas inom ett hantverk och bli en del av ett professionellt och engagerat team.
• Utveckling och Utbildning: Vi erbjuder en lärorik miljö där du kan växa och utvecklas som takläggare. Du kommer att få handledning och coaching från våra erfarna medarbetare, och vi uppmuntrar till kontinuerlig inlärning och färdighetsutveckling.
• Kundkontakt: Du kommer att ha direkt kontakt med kunder både före och under installationer. Din roll innebär att säkerställa att kundens behov möts och att arbetet utförs med högsta kvalitet.
• Självständighet och Initiativ: Vi söker personer som är lösningsorienterade och kan arbeta självständigt. Du kommer att uppmuntras att ta egna initiativ och tänka kreativt när du stöter på utmaningar.
• Kvalitet och Engagemang: Vi värdesätter noggrannhet och ett starkt engagemang för att leverera högkvalitativa resultat. Din förmåga att arbeta noggrant och effektivt är viktig för vår framgång.
Vi erbjuder en positiv och stödjande arbetsmiljö där du har möjlighet att utveckla dina färdigheter och bygga en karriär inom takläggning. Hos oss får du chansen att arbeta utomhus i alla väder och vara en del av ett team som värdesätter samarbete och kvalitet. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och möjligheter för avancemang inom företaget.
Meriterande
Takläggning
Yrkesbevis, tak- och tätskiktsmontör
Utbildningsbevis, säkra lyft
Förarbevis för skylift
Yrkesbevis, ställningsbyggare
Utbildningsbevis, ställningsbyggnad 2 - 9 meter
Välkommen med din ansökan!
Christian Johansson
VDinfo@taktoppen.se
0762356460 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info@taktoppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taktoppen AB
Gängesvägen 14
341 31 LJUNGBY
