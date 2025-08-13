Takläggare
Svenska Byggruppen AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Göteborg Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Byggruppen AB i Göteborg
, Uddevalla
, Färgelanda
eller i hela Sverige
Svenska Byggruppen är ett växande takföretag som har hjälpt villaägare i Västsverige och södra Sverige med över 1 000 utförda takbyten. Vi erbjuder våra kunder upp till 30 års garanti och brinner för att leverera hantverk av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Ny- och omläggning av tegel-, betong- och plåttak på främst småhus och i vissa fall kommersiella fastigheter.
Förberedande rivning, läktning, underlagspapp, taksäkerhet och beslag.
Installation av takfönster samt förberedelser för solcellsmontage.
Daglig egenkontroll
Kundkontakt på plats tillsammans med projektledareKvalifikationer
Du bör ha B-körkort och du bör ha erfarenhet från takläggning.
Det är ett plus med:
Heta Arbeten-certifikat
Yrkesbevis eller motsvarande dokumenterad kompetens.
Utbildning inom fallskydd.
Erfarenhet av plåt- eller solcellsarbetenDina personliga egenskaper
Du är noggrann, säkerhetsmedveten och gillar att samarbeta. Att lämna ett resultat du kan vara stolt över driver dig - vi "får en kick av att göra ett bra jobb för andra"!
Vi erbjuder
Heltidsanställning, tillsvidare (6 mån provanställning)
Lön enligt avtal
Servicebil, verktyg och komplett skyddsutrustning
Löpande utbildningar och karriärvägar mot ledande montör/arbetsledare
Ett familjärt team med tydligt kundfokus
Anställningsvillkor
Arbetstid: Dagtid, heltid
Placering: Göteborg med resor inom Västra Götaland
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Skicka CV eller LinkedIn-profil senast 12 september 2025. Märk ansökan "Takläggare Göteborg".
E-postadress: jobba@svenskabyggruppen.se
Telefon: 011-33 33 300 (frågor besvaras av Cristofer Stjernqvist) Svenska Byggruppen AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobba@svenskabyggruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Byggruppen AB
(org.nr 559088-9209)
405 30 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Cristofer Stjernqvist cristofer@svenskabyggruppen.se 0113333300 Jobbnummer
9457512