Tågtekniker för X2
2026-03-20
Vill du arbeta praktiskt med avancerad teknik och vara med och säkerställa att Sveriges snabbaste tåg rullar säkert och punktligt? Hos EuroMaint i Olskroken söker vi nu tågreparatörer till underhåll av X2-tågen - en roll där teknik, problemlösning och lagarbete står i centrum.
Om rollen
Som tågreparatör hos oss blir du en viktig del i det dagliga underhållet av X2-tågen. Du arbetar i vår moderna depå i Olskroken och ansvarar för att tågen håller högsta standard när det gäller säkerhet, funktion och tillgänglighet. Rollen är varierande och kombinerar praktiskt arbete med tekniskt tänkande, felsökning och kontinuerliga förbättringar.
Du arbetar både med planerat underhåll och felavhjälpning, ofta i nära samarbete med engagerade kollegor. Tillsammans säkerställer ni att tågen snabbt och säkert kan återgå i trafik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på X2-tåg
Felsöka och reparera mekaniska, hydrauliska, elektriska och pneumatiska system
Genomföra kontroller, byten och justeringar enligt underhållsplaner
Dokumentera utfört arbete i våra underhållssystem
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav
Delta i förbättringsarbete för ökad driftsäkerhet och effektivitet
Du blir en del av ett kompetent team inom fordonsunderhåll där säkerhet, kvalitet och samarbete är avgörande.Publiceringsdatum2026-03-20Profil
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete i en tekniskt avancerad miljö. Du är noggrann, ansvarstagande och har säkerhet som en självklar del av ditt arbetssätt.
Vi ser att du har:
Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av tekniskt eller mekaniskt underhåll (gärna från järnväg, industri eller fordon)
God förmåga att arbeta självständigt och i team
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande IT-vana
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete med järnvägsfordon
El-bakgrund och förmåga att läsa elscheman
Erfarenhet av felsökning i komplexa system
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder dig:
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
Kompetensutveckling och interna utbildningar
En trygg anställning i ett stabilt och växande bolag
Plats & omfattning
Plats: Olskroken, Göteborg
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Skiftarbete kan förekomma
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi Master-testerna OPTO och CORE för en objektiv bedömning. Bakgrundskontroll samt hälsoundersökning genomförs då tjänsten är säkerhetsklassad - detta bekostas av oss.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 25 januari, men urval sker löpande så vänta inte med att söka.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som säkerställer väl fungerande och tillförlitliga fordonsflottor. Vi har verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder och sysselsätter cirka 1 000 medarbetare. EuroMaint omsätter cirka 1 500 MSEK och ägs sedan 2019 av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF.
Våra värderingar:
Professionalism - hög kvalitet, innovation och ansvar
Samarbete - tillsammans når vi bättre resultat
Säkerhet - alltid högsta prioritet Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4414-44050652".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/ Kontakt
Alban Ajdari +46760020973
