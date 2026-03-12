Tågmontör till kund i Västerås!
2026-03-12
Välkommen till Aura Personal - vi söker ett flertal Tågmontörer till kund i Västerås.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som tågmontör arbetar du med montage och upprustning av tåg och övriga spårfordon. Arbetet innebär praktiska uppgifter i depå där kvalitet, säkerhet och punktlighet alltid är det centrala i ditt arbete. Du blir en viktig del i ett team som ansvarar för att fordonen är driftssäkra och uppfyller gällande regelverk.Dina arbetsuppgifter
Montering och demontering av komponenter på vagnar och tåg
Inspektion och felavhjälpning av mekaniska och elektriska system
Dokumentation av utfört arbete och rapportering av avvikelser
Samarbete med kollegor för att uppnå säkerhet- och kvalitetsmål
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av montage, mekanik eller fordons-/järnvägsteknik
Är noggrann, säkerhetsmedveten och har ett praktiskt handlag
Trivs med att arbeta i team och ta eget ansvar
Behärskar svenska i tal och skrift
Kan arbeta enligt givna rutiner och följa instruktioner noggrant
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från järnvägsbranschen
Utbildning inom mekanik, fordon eller elkraft
YKB, säkerhetstillstånd eller annan relevant certifiering
B-körkort
Vad vi erbjuder:
Ett omväxlande och utvecklande arbete
Möjlighet till vidare karriärmöjligheter
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter.
Frågor angående tjänsten besvara av Jens på jens.strom@aurapersonal.se
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
