Tågmekaniker
OnePartnerGroup Syd AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2026-07-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Syd AB i Malmö
, Trelleborg
, Landskrona
, Eslöv
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Tågmekaniker sökes för behov. Kombinera ditt ordinarie arbete med spännande uppdrag inom järnvägsbranschen!
Är du tekniskt kunnig och har ett intresse för tåg och mekanik? Har du redan en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra när behov uppstår? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu tågmekaniker för behovsanställning till ett väletablerat företag med lång erfarenhet av testning, driftsättning, garanti, underhåll och uppgraderingsprojekt av spårfordon i Sverige och internationellt.
Här får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö tillsammans med engagerade kollegor där kvalitet, säkerhet och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som tågmekaniker kommer du att arbeta med underhåll, service, reparation och felsökning av tåg och andra spårfordon. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och kan bland annat innebära:
Mekaniskt underhåll och reparationer
Felsökning och avhjälpande underhåll
Byte och justering av komponenter
Funktionskontroller och provkörningar
Dokumentation enligt gällande rutiner
Vi söker dig som
Har erfarenhet av mekaniskt arbete, gärna inom tåg-, fordons-, industri- eller verkstadsbranschen.
Annan huvudsaklig sysselsättning
Har ett stort tekniskt intresse och en god problemlösningsförmåga.
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har B-körkort (meriterande).
Meriterande
Erfarenhet av arbete med tåg eller andra spårfordon.
Erfarenhet av felsökning inom mekanik, hydraulik eller pneumatik.
Elkunskaper eller annan teknisk utbildning.Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning.
Arbetstider: Varierande arbetstider utifrån verksamhetens behov. Arbete förekommer dagtid, måndag - fredag.
Placering: Malmö.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning – det innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. När du har skickat in din ansökan kommer vi att matcha den mot tjänstens kravprofil. Du blir därefter kontaktad via telefon eller e-post för återkoppling. Vidare i processen genomförs intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll för de kandidater som är aktuella.
För oss är det också viktigt att ta del av din upplevelse. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och efter avslutad process.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida på grund av GDPR – ansökningar via e-post behandlas inte.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.onepartnergroup.se/
211 42 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Verksamhetschef
Jacob Edström jacob.edstrom@onepartnergroup.se +46721748262 Jobbnummer
10001774