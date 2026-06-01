Systemutvecklare till Universitetsbiblioteket
2026-06-01
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Vill du bli vår nya systemutvecklare? Anställningen är knuten till IT-avdelningen, en av Universitetsbibliotekets sju avdelningar. IT-avdelningen är en agil och lärande enhet som ansvarar för utveckling och drift av biblioteksnära system vid Lunds universitet. Avdelningen har idag nio medarbetare och arbetar i nära samarbete med verksamhet och användare. Våra system och tjänster är antingen egenutvecklade eller bygger på öppen källkod. I avdelningens uppdrag ingår både systemutveckling och drift, dvs support och administration av system, applikationer och infrastruktur. För närvarande arbetar vi främst med PHP, Perl och Python.
IT-avdelningens medarbetare deltar också aktivt i ett antal tvärgående projekt, tillsammans med kollegor från andra avdelningar eller bibliotek.
Nu behöver vi förstärka vår kompetens inom främst systemutveckling, och vi söker dig som vill delta i utvecklingen av våra biblioteksnära system och processer. IT-avdelningen har för närvarande egna fysiska och virtuella servrar, och administrerar dessa. Därför ingår också viss serveradministration.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss
I samarbete med kollegorna i IT-teamet och i nära dialog med verksamheten kommer du att bidra till utvecklingen av hållbara system av hög kvalitet. Du delar med dig av erfarenheter och kunskap vad gäller metoder, programmeringsspråk, applikationer och andra verktyg och bidrar till teamets lärande. Du deltar aktivt i teamets agila processer.
Arbeta med systemutveckling
Bidra med relevant teknisk omvärldsbevakning, särskilt inom öppen källkod och tillämpningar av maskininlärning
Bidra till IT-teamets erfarenhetsutbyte och lärande
Arbeta med dokumentation, versionshantering och systemtester
Delta i IT-teamets agila processer
Ge support i relevanta systemfrågor
Delta i arbetet med att administrera och underhålla befintliga system och infrastruktur
Du ska ha förmågan att se till helheten och förstå hur olika delar i tekniska lösningar hänger ihop.
Som person ska du vara initiativtagande, nyfiken och kreativ. Du har vilja att prova nya tekniska lösningar och verktyg, och är beredd att kompetensutveckla dig när så behövs.
Du ska ha god samarbetsförmåga och vilja att delta i processer som för hela teamet vidare. Du får gärna nyligen ha tagit examen.
Krav för anställningen är:
Relevant högskoleutbildning (treårig eller längre) inom systemutveckling, systemarkitektur, datavetenskap eller motsvarande
Goda kunskaper i PHP och moderna programmeringsprinciper
Goda kunskaper i objektorienterad programmering
Kunskap om tillämpad maskininlärning
Erfarenhet av databashantering och versionshantering samt arbete i Linux-miljö
Kunskap om serveradministration
Mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Mycket god samarbetsförmåga
Meriterande för anställningen är:
Kunskap om och erfarenhet av programmering i Python
Kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med biblioteksnära system
Kunskap om tillämpad AI Kunskap om användbarhet och User experience (UX)
Intresse för projektarbete
Intresse för agila metoder
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen är en tillsvidaretjänst med omfattningen 100 procent. Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.
En första kortare intervju kommer att genomföras digitalt under vecka 26.
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. I den här rekryteringen har vi tagit bort det personliga brevet. Istället ansöker du genom att bifoga ett CV som beskriver dina meriter för tjänsten, samt genom att besvara ett antal urvalsfrågor kopplade till anställningen.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
