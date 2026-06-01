Undersköterskor till hemtjänst Rörstorp
2026-06-01
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-06-01Beskrivning
Vill du göra skillnad varje dag?
Vi i Rörstorp hemtjänst söker nu positiva, engagerade och flexibla undersköterskor som vill bidra med sin kunskap, glädje och erfarenhet till våra brukares vardag.
Vi söker två undersköterskor till vårt team.
Hos oss möts du av ett varmt och sammansvetsat arbetslag som tillsammans strävar efter att ge varje individ en omsorg som är personlig och anpassad efter deras behov.
Som undersköterska hos oss arbetar du med insatser som personlig omvårdnad, aktivering, social samvaro, träning, utevistelser och olika serviceuppgifter.
Vi arbetar med fast omsorgs kontakt och utgår från brukarens genomförandeplan – ett av våra viktigaste verktyg. Du dokumenterar i vårt verksamhetssystem och utför även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Vi söker dig som är självgående, flexibel och har lätt för att samarbeta – både med kollegor och andra yrkesgrupper i teamet kring brukaren.
Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och ser varje individs unika behov. Du är trygg i pressade situationer, ansvarstagande och har ett stort engagemang för ditt arbete.
Arbetstiderna varierar och innefattar dag-, kvälls- och helg pass.
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS: Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan.
Varmt välkommen med din ansökan.
Intervjuer kommer att ske löpande.Dina arbetsuppgifter
Att med brukarens behov i centrum ge omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande.
Som undersköterska är man också fast omsorgskontakt för den enskilde brukaren, man har ansvar för omvårdnaden och är behjälplig vid kontakter med myndigheter, anhöriga, sjukvården etc.
I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som ger undersköterskekompetens samt god datakunskap. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet är meriterande.
Krav på att tillhandhålla en medicin delegering samt insulin delegering.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökanden
För att kunna söka tjänsten hos oss måste du uppfylla följande grundkrav :
Du behöver ha en godkänd utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande. Tidigare erfarenhet inom vård- och omsorg är meriterande, likaså om du har haft extra ansvarsområden – exempelvis ett särskilt intresse för delegerade uppgifter inom HSL.
Vi söker dig som är lösningsorienterad, lugn och trygg i dig själv. Du tar ansvar, samarbetar väl med andra och har ett professionellt förhållningssätt.
Det är viktigt att du är lyhörd och flexibel i mötet med både omsorgstagare och kollegor, samt att du följer verksamhetens riktlinjer och beslut.Anställningsvillkor
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel och för att vara behörig som undersköterska måste ett intyg från socialstyrelsen lämnas.
För att kunna anställas behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister (blankett 442.3 – kontroll av egna uppgifter enligt 9 § 1 st). Du beställer utdraget via polisens webbplats. https://polisen.se/tjanster-tillstand/
belastningsregistret.
Körkort är ett krav – och du måste även kunna cykla.
Godkända betyg i svenska.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: Omsorgsförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Hemtjänst Rörestorp Kontakt
Enhetschef
Rina Jahja rina.jahja@varnamo.se 0370-378099 Jobbnummer
9939697