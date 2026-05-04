Systemutvecklare till GIS-baserat verksamhetssystem
Vill du vara med och utveckla lösningar som används av över hälften av Sveriges kommuner?
Vi söker en systemutvecklare som vill bidra till att skapa smarta, hållbara system med verklig samhällsnytta, i ett team där samarbete, kvalitet och engagemang står i fokus.
Vi söker nu en ny kollega till vårt utvecklingsteam på vårt huvudkontor i Växjö.
Om Aveki
Vi utvecklar GIS-baserade verksamhetssystem för samhällsbyggnadssektorn. Vår specialitet är att skapa helhetslösningar för kommuner och organisationer som behöver integrera geografisk information med annan verksamhetsdata.
Över hälften av Sveriges kommuner och pastorat är kunder till oss, och vi har haft en stabil tillväxt sedan starten 2001.
Om rollen
Som systemutvecklare hos oss arbetar du med både nyutveckling och vidareutveckling av våra produkter, samt med förvaltning av befintliga lösningar.
Du blir en del av ett agilt team där vi arbetar nära varandra och tar ett gemensamt ansvar för helheten. Rollen är bred och ger dig möjlighet att påverka, från idé och design till implementation och vidareutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla nya funktioner och tjänster
Vidareutveckla och förbättra befintliga lösningar
Arbeta med backend, webbapplikationer och desktoplösningar
Delta i hela utvecklingsprocessen, från krav till leverans
Teknikstacken inkluderar bland annat C# och .NET.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom IT, exempelvis systemvetenskap eller datavetenskap, och som har erfarenhet av programmering, gärna inom C# och .NET.
Du trivs i en roll där du får kombinera struktur och problemlösning med samarbete. Du tar ansvar för ditt arbete, är nyfiken och bidrar gärna med idéer och perspektiv i teamet.
Varför Aveki?
Aveki är ett stabilt bolag med långsiktig tillväxt och en kultur som präglas av samarbete, kunskapsdelning och omtanke.
Hos oss får du:
Arbeta med lösningar som gör verklig samhällsnytta
En gedigen onboarding med mentor
Möjlighet att påverka både teknik och arbetssätt
Goda möjligheter till kompetensutveckling
En arbetsplats med god balans mellan arbete och fritid
Vi sitter i Företagsstaden I11 i Växjö. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, hälsoundersökning och sjukförsäkring.
Ansökan
Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka CV och personligt brev till: jobb@aveki.se
Sista dag att ansöka är 31 maj
Vid frågor, kontakta HR-ansvarig Elin Jonsson på elin.jonsson@aveki.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@aveki.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Systemutvecklare-Växjö".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aveki AB
(org.nr 556613-9852), http://www.aveki.se
Reveljgränd 5 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ
9890444