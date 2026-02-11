Systemutvecklare som vill göra skillnad

Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping
2026-02-11


På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!

Vi söker systemutvecklare som vill göra skillnad!
Kod som gör nytta.

Kollegor som bryr sig. Teknik som utmanar. Låter det som något för dig?

På Migrationsverket bygger vi system som faktiskt används, varje dag, av många. Nu letar vi efter orädda systemutvecklare som vill vara med och utveckla samhällsviktig IT - i modern teknik, tillsammans med smarta kollegor och med mandat att påverka på riktigt.

Det här är inte en startup men vi har både pingisbord och kaffe. Det här är något bättre: stabilitet, mening och tekniska utmaningar i samma paket.

Läs mer om att jobba med IT hos oss: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/jobba-med-it.html

Vad du faktiskt kommer att göra

Du blir en del av ett produktområde med fokus på dokumenthantering - ett område som kanske låter torrt, men som i praktiken är både tekniskt komplext och affärskritiskt. Här jobbar juniora och seniora utvecklare sida vid sida med produkter för bland annat dokument­skapande, diarieföring, informationsstyrning och e-arkivering.

Dina dagar kan innehålla att du:

- Utvecklar och levererar nya funktioner och tjänster Förvaltar, förbättrar och ibland ifrågasätter befintliga lösningar
- Jobbar med kontinuerliga leveranser (vi gillar när saker händer ofta)
- Testar - både dina egna och andras lösningar, för kvalitet är ingen eftertanke
- Samarbetar med verksamheten, andra team samt drift- och supportorganisation

Teknikstacken (för dig som gillar sådant)

Vi har ett starkt fokus på automatisering och jobbar i en modern cloud native-miljö:

- Docker & Kubernetes
- React i frontend
- Go och Java i backend (SpringBoot)
- Kafka som strömningsplattform i en eventbaserad arkitektur

Kort sagt: stabil grund, moderna verktyg och gott om utrymme att påverka.

Vem tror vi att du är?

Du är nyfiken. Du tar ansvar. Du bryr dig om både kod och människor.

Du gillar att samarbeta, delar gärna med dig av din kunskap och är inte rädd för att säga "det här kan vi göra bättre".

Kort sagt: en lagspelare med ryggrad och driv.

Du som söker har

- Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
- Minst tre års erfarenhet som systemutvecklare
- God förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift
- Svenskt medborgarskap

Extra plus om du har erfarenhet av

- CI/CD och agila arbetssätt
- SQL Golang
- Moderna Java-ramverk
- Mikrotjänster
- Kubernetes/Docker

Det formella (men viktiga)

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap.

Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid med flextid
Placering: Norrköping eller Linköping
Lön: Individuell lönesättning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Nyfiken?
Kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef hittar du längre ner i annonsen.

Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.

Välkommen med din ansökan senast 01 Mars 2026 via vårt rekryteringssystem.

Vi ser fram emot att höra från dig - kanske är det just din kod som gör nästa stora skillnad!?

_________________________________________________________________________________________________________

Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/ kan du läsa mer om vad det innebär.

Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.

Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0

För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.

Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.

https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html

Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00639".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Migrationsverket (org.nr 202100-2163)

Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen

Kontakt
Teodor Axén
0733617384

Jobbnummer
9737756

