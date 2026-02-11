Systemutvecklare som vill göra skillnad
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker systemutvecklare som vill göra skillnad!
Kod som gör nytta.
Kollegor som bryr sig. Teknik som utmanar. Låter det som något för dig?
På Migrationsverket bygger vi system som faktiskt används, varje dag, av många. Nu letar vi efter orädda systemutvecklare som vill vara med och utveckla samhällsviktig IT - i modern teknik, tillsammans med smarta kollegor och med mandat att påverka på riktigt.
Det här är inte en startup men vi har både pingisbord och kaffe. Det här är något bättre: stabilitet, mening och tekniska utmaningar i samma paket.
Läs mer om att jobba med IT hos oss: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/jobba-med-it.html
Vad du faktiskt kommer att göra
Du blir en del av ett produktområde med fokus på dokumenthantering - ett område som kanske låter torrt, men som i praktiken är både tekniskt komplext och affärskritiskt. Här jobbar juniora och seniora utvecklare sida vid sida med produkter för bland annat dokumentskapande, diarieföring, informationsstyrning och e-arkivering.
Dina dagar kan innehålla att du:
- Utvecklar och levererar nya funktioner och tjänster Förvaltar, förbättrar och ibland ifrågasätter befintliga lösningar
- Jobbar med kontinuerliga leveranser (vi gillar när saker händer ofta)
- Testar - både dina egna och andras lösningar, för kvalitet är ingen eftertanke
- Samarbetar med verksamheten, andra team samt drift- och supportorganisation
Teknikstacken (för dig som gillar sådant)
Vi har ett starkt fokus på automatisering och jobbar i en modern cloud native-miljö:
- Docker & Kubernetes
- React i frontend
- Go och Java i backend (SpringBoot)
- Kafka som strömningsplattform i en eventbaserad arkitektur
Kort sagt: stabil grund, moderna verktyg och gott om utrymme att påverka.
Vem tror vi att du är?
Du är nyfiken. Du tar ansvar. Du bryr dig om både kod och människor.
Du gillar att samarbeta, delar gärna med dig av din kunskap och är inte rädd för att säga "det här kan vi göra bättre".
Kort sagt: en lagspelare med ryggrad och driv.
Du som söker har
- Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
- Minst tre års erfarenhet som systemutvecklare
- God förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift
- Svenskt medborgarskap
Extra plus om du har erfarenhet av
- CI/CD och agila arbetssätt
- SQL Golang
- Moderna Java-ramverk
- Mikrotjänster
- Kubernetes/Docker
Det formella (men viktiga)
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap.
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid med flextid
Placering: Norrköping eller Linköping
Lön: Individuell lönesättning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Nyfiken?
Kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef hittar du längre ner i annonsen.
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.Publiceringsdatum2026-02-11Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 01 Mars 2026 via vårt rekryteringssystem.
Vi ser fram emot att höra från dig - kanske är det just din kod som gör nästa stora skillnad!?
_________________________________________________________________________________________________________
