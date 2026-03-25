Systemutvecklare .NET / Mjukvaruarkitekt
2026-03-25
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar att dels agera mjukvaruarkitekt och dels vara systemutvecklare i IT-förvaltning och/eller i utvecklings- och implementeringsprojekt. Uppdraget kan även innebära arbete i andra projekt och förvaltningar där utveckling och hantering av nya och befintliga system och webbapplikationer ingår. Uppdraget kan medföra arbete både i större och mindre team. Beroende på teamets storlek kan även arbete med allt från krav och UX-delar till test och koordinering med andra intressenter ingå. Vi arbetar agilt och leveranser sker ofta i sprintar. Systemen som utvecklas och förvaltas ska också möta högt ställda krav på IT-säkerhet.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Agera som mjukvaruarkitekt inom systemutveckling
Design, implementation och test av systemlösningarTa fram eller uppdatera dokumentation i form av krav- och designdokument
Ta fram eller uppdatera systemdokumentationSamarbete inom teamet men även med andra delar av organisationen.
Hantera incidenter, där felsökning och buggrättning kan ingå, samt bistå i övrigt i IT-förvaltningen av våra applikationer.
Obligatoriska krav
Högskole/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT eller elektroteknik, eller motsvarande utbildning / arbetslivserfarenhet
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med ASP.NET
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med .Net Core (.NET 5.0 eller senare)
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling mot MS-SQL databaser
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med HTML, CSS och JavaScript
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Entity Framework Core
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att utveckla REST API:er
Minst 5 års arbetslivserfarenhet som mjukvaruarkitekt inom systemutveckling .NET
Meriterande
Deltagit i minst 2 projekt där CI/CD Pipelines har implementerats i Azure DevOps
Minst 2 års erfarenhet av arbete i kraftsystembranchen
Minst 2 års erfarenhet av utveckling av programvara för kraftsystem
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 65 STOCKHOLM
Quest Consulting Jobbnummer
9819543