Systemutvecklare .NET / Mjukvaruarkitekt
2026-03-26
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Rollen som systemutvecklare och mjukvaruarkitekt i projekt och förvaltningar kan innehålla följande arbetsuppgifter:
• Agera som mjukvaruarkitekt inom systemutveckling
• Design, implementation och test av systemlösningarTa fram eller uppdatera dokumentation i form av krav- och designdokument
• Ta fram eller uppdatera systemdokumentationSamarbete inom teamet men även med andra delar av organisationen.
• Hantera incidenter, där felsökning och buggrättning kan ingå, samt bistå i övrigt i IT-förvaltningen av våra applikationer.
Skallkrav: 1. Konsulten ska ha Högskole/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT eller elektroteknik, eller motsvarande utbildning / arbetslivserfarenhet 2. Konsulten ska ha minst 10 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med ASP.NET 3. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med .Net Core (.NET 5.0 eller senare) 4. Konsulten ska ha minst 10 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling mot MS-SQL databaser 5. Konsulten ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med HTML, CSS och JavaScript 6. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Entity Framework Core 7. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet som mjukvaruarkitekt inom systemutveckling .NET
Merit: 1. Deltagit i minst 2 projekt där CI/CD Pipelines har implementerats i Azure DevOps 2. Minst 2 års erfarenhet av arbete i kraftsystembranchen 3. Minst 2 års erfarenhet av utveckling av programvara för kraftsystem
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7464279-1913966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
https://www.techrytera.se
