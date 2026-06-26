Systemutvecklare (.NET) - vikariat
Region Blekinge / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Region Blekinge ingår i den nationella systemet för kunskapsstyrning som har målet att bidra till en god hälsa som ska vara kunskapsbaserad, säker och individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. Ett område inom kunskapsstyrning är den nationella samverkansgruppen för hälsodata vars uppdrag är att strategiskt styra och stärka det regiongemensamma arbetet med hälsodata
Basenheten Informationstekniks uppdrag innefattar att förvalta och utveckla regionens
informationssystem och teknisk infrastruktur utifrån övergripande strategier samt att leverera och utveckla verksamhetsstöd och servicetjänster.
Vi söker nu en teknisk systemförvaltare till avdelningen it -systemteknik som tillhör basenheten Informationsteknik där även avdelningarna it systemförvaltning vård, it- service, it- infrastruktur, it- utveckling och koordinering ingår. Avdelning it- systemteknik består av 26 medarbetare.
Region Blekinges it- miljö är modern och omfattar hela regionen med samarbeten inom Blekinge men även med andra regioner.
Blekinge erbjuder även en fantastisk miljö utanför kontoret med en underbar skärgård.
Om jobbet
Annonsen avser ett vikariat pga. föräldraledighet på 10 månader, med möjlighet till förlängning.
I rollen som systemutvecklare arbetar du främst med:
Nyutveckling och vidareutveckling av system och integrationer.
Felsökning och problemlösning i befintliga lösningar.
Dialog med verksamheten för att förstå behov och omsätta dem i tekniska lösningar.
Du ingår i ett team där samarbete, kunskapsdelning och ett pragmatiskt arbetssätt är centralt.
Fokus i rollen ligger på utveckling – inte traditionell systemförvaltning.
Om dig
Som person är det viktigt att du har en social förmåga, lätt för att samarbeta och förmågan att skapa och bibehålla goda relationer. Du är flexibel och har förmåga att se helheten, vara drivande och självständigt arbeta framåt.
Vi söker dig som:
Har högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet.
Har ett stort intresse för systemutveckling och problemlösning.
Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad.
Trivs i samarbete med både kollegor och verksamhet.
Tar initiativ och driver ditt arbete framåt.
Vi ser att du behöver har erfarenhet av .NET (C#, Visual Studio) och erfarenhet av SQL. Bra är också om du även har erfarenhet av bland annat Azure DevOps Molntjänster (t.ex. Azure) API- och integrationsarbete.
Vårt koncernspråk är svenska och du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Det kan förekomma kontakter med leverantörer från utlandet och därför bör du även har goda kunskaper i engelska språket.
Tjänsten är placerad i Karlskrona men resor kan förekomma inom länet, därför bör du ha B körkort.
Då vi är en avdelning som ansvarar för driften av Region Blekinges IT-infrastruktur kan beredskapstjänstgöring ingå i tjänsten.
För din kännedom krigsplacerar Region Blekinge all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade, för dem görs säkerhetsprövning med registerkontroll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
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Läs mer om Region Blekinge
För information om aktuell lönestatistik samt gällande kollektivavtal, klicka på Förmåner - Region Blekinge - Region Blekinge och läs under fliken "lön". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
371 85 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utveckling och IT Kontakt
Roberth Thorell, Sveriges ingenjörer +46455736220 Jobbnummer
9981075