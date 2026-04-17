Systemutvecklare med Oracle-kompetens
2026-04-17
Vill du arbeta i en modern och händelserik utvecklingsverksamhet där teamarbete i nära dialog med kunden och ett agilt arbetssätt utgör grunden? Är det viktigt för dig att arbeta hos en arbetsgivare som prioriterar medarbetarnas välmående och utveckling och som värdesätter engagemang och kreativitet? Läs vidare!
Jordbruksverket är en av Jönköpingsregionens största IT-arbetsgivare. På vår utveckling- och digitaliseringsavdelning är vi totalt cirka 210 medarbetaresom arbetar tillsammans i många olika roller för att lösa verksamhetens och våra kunders behov av digitalisering genom moderna och effektiva IT-lösningar. Inom avdelningens väggar ryms allt från storskalig systemutveckling på flera olika plattformar till drift, förvaltning och support. Läs mer om vår IT-verksamhet på: jordbruksverket.se/utvecklingochdigitalisering
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare hos oss ansvar du för att utveckla och förvalta de system som teamet arbetar med. I den här rollen kommer du att få vara med och utveckla lösningar för kommande jordbrukspolitiken från EU samt migrera vår Oracle Forms & Reports plattform till en javabaserad plattform. Ett arbete som kommer pågå under många år framöver.
Vi arbetar agilt och teambaserat och vi vill att våra medarbetare kontinuerligt ska utveckla både sig själva och teamet och ta stort ansvar för sitt arbete. Teamen arbetar tätt tillsammans och har gemensamt ansvar för sitt resultat. Vi har ansvar för många olika system av varierande karaktär där flera system har komplexa beroenden.
Vår utveckling består både av frontend och backend-programmering samt utveckling av integrationer mellan våra system. Utöver programmering kommer du i det dagliga arbetet att delta i analys och nedbrytning tillsammans med kravställare, systemdesign och sprintplanering tillsammans med teamet samt regelbundna retrospektiv för att ständigt göra vårt arbete lite bättre.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, har en helhetssyn och tänker långsiktigt. Du är nyfiken på nya tekniker och trivs att arbeta i team mot gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid samarbete och det är teamets resultat som är det viktigaste. Som person tror vi att du är analytisk och kvalitetsmedveten samt har en god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Du som söker har några års erfarenhet och mycket goda kunskaper som utvecklare inom Oracle Forms & Reports och är van att jobba i scrum-team utifrån ett agilt arbetssätt. Vi vill att du har god kompetens inom Oracle databas och PL/SQL. Vårt arbetsspråk är svenska så du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
I den här rollen är det meriterande om du har goda kunskaper inom Java och/eller JavaScript samt Java EE som plattform. Det är även meriterande med erfarenhet av Oracle BI Publisher och TOAD samt om du dessutom har erfarenhet av lösningsmönster, systemdesign och utveckling av integrationer.
För oss är det inte ett krav att du har någon formell högskoleutbildning.
Låter det som att det är dig vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Placeringsort är Jönköping alternativt något av våra regionala kontor som finns i Uppsala, Söderhamn, Göteborg, Linköping, Kalmar, Landskrona och Skara. Om du önskar placering på ett regionalt kontor behöver du känna till att du förväntas kunna komma till vårt huvudkontor i Jönköping cirka en-två dagar per månad.
Möjlighet finns att teckna överenskommelse om distansarbete viss del av arbetstiden.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-06623/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
Skeppsbro 2 (visa karta
)
553 29 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen
Facklig kontaktperson ST
Patrik Gräser patrik.graser@jordbruksverket.se 036-15 59 33
