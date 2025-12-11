Systemutvecklare med inriktning .NET
2025-12-11
Vill du arbeta i en modern och händelserik utvecklingsverksamhet där teamarbete i nära dialog med kunden och ett agilt arbetssätt utgör grunden? Är det viktigt för dig att arbeta hos en arbetsgivare som prioriterar medarbetarnas välmående och utveckling och som värdesätter engagemang och kreativitet? Läs vidare!
Jordbruksverket är en av Jönköpingsregionens största IT-arbetsgivare. Vi strävar efter att ligga i framkant inom både arbetssätt och teknik. På vår utvecklings- och digitaliseringsavdelning är vi drygt 200 personer som arbetar tillsammans i många olika roller för att lösa verksamhetens och våra kunders behov av digitalisering genom moderna och effektiva IT-lösningar. Inom avdelningens väggar ryms allt från storskalig systemutveckling på flera olika plattformar till drift, förvaltning och support. Läs mer om vår IT-verksamhet på: www.jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jobba-hos-oss/arbeta-med-utveckling-och-digitalisering
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid och när verksamheten tillåter finns möjlighet att arbeta upp till 80% på distans, i dialog med närmaste chef.
I en tid där samhället ställs inför svåra prövningar är vårt uppdrag som statlig myndighet viktigare än någonsin. På Jordbruksverket arbetar vi med många högaktuella och viktiga frågor, bland annat för att vi ska öka vår produktion av svensk mat och därmed också minska vårt beroende av omvärlden. Vi arbetar också för att matproduktionen i Sverige ska vara hållbar med en minskad antibiotikaresistens och ett gott djur- och växtskydd. Vårt arbete bidrar till att göra Sverige levande och konkurrenskraftigt.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Hos oss på Digital arbetsplats och IT-stödsenheten förvaltar och driver vi användningen av ett antal standardsystem och utvecklar lösningar som gör skillnad. Vi arbetar just nu intensivt med några stora projekt och kommer lägga mycket tid på teknisk följsamhet under de närmaste åren. Vi står inför spännande förändringar, bland annat hur AI kan hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vidare har vi i vår roll som beredskapsmyndighet en viktig uppgift att säkerställa att våra system kan användas i händelse av kris eller ytterst vid krig. Som systemutvecklare blir du en del av ett engagerat team med 10 utvecklare, där du driver dina uppgifter självständigt men har nära samarbete med kollegor. Utöver utveckling så ansvarar vi även för andra linjens support för våra system.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla och förvalta våra standardsystem med fokus på .NET och SharePoint.
• Delta i analys, kravnedbrytning, systemdesign och sprintplanering tillsammans med teamet.
• Ha löpande kontakt med systemförvaltare, verksamhetsexperter, UX-designers, systemtekniker och andra utvecklingsteam.
• Dokumentera ditt arbete på ett strukturerat sätt så att andra enkelt kan ta del av det.
Vi erbjuder ett sammansvetsat utvecklingsteam där vi stöttar och pushar varandra samt ständigt utvecklar oss och bygger på vår kunskap. Hos oss finns möjlighet att växa både på bredden och djupet.Kvalifikationer
För att vi ska trivas att arbeta tillsammans långsiktigt är det minst lika viktigt för oss hur du är som person som vad du kan. Vi söker dig som är strukturerad och har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett sätt som skapar ordning och tydlighet. Du är trygg i din yrkesroll, står stadigt även i förändring och vågar ta ansvar för dina beslut. Samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt du är samarbetsorienterad och ser värdet i att dela kunskap och arbeta mot gemensamma mål. Dessutom har du en analytisk förmåga som gör att du kan se samband, förstå komplexa problem och hitta lösningar som fungerar både på kort och lång sikt.
Vi tror att du kommer att trivas hos oss om du uppskattar en miljö där vi samarbetar, har högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Hos oss är dialog och samarbete nyckeln till framgång ett synsätt vi hoppas att du delar!
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot systemutveckling (som innefattar .NET utveckling). Vidare önskar vi att du har flerårig arbetslivserfarenhet inom systemutveckling efter avklarad systemutvecklingsutbildning. Vårt arbetsspråk är svenska och därför behöver du behärska svenska språket väl i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av Sharepoint On-Premises, erfarenhet av att ha arbetat med PowerShell samt erfarenhet av att arbeta i större team. Om du har erfarenhet av JavaScript-ramverk och/eller UX-kompetens förvärvad genom utbildning eller arbetslivserfarenhet så är även det meriterande.
Låter detta som det skulle passa dig? Tveka inte - sök jobbet!
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
