Systemutvecklare med AWS-erfarenhet
Välkommen,
Vi växer - och kanske är du våran nästa kollega på Digital by Quokka!
På Quokka tror vi på att bra teknik börjar med bra människor. Människor som är nyfikna, samarbetsinriktade och bryr sig om det de gör - och som tycker om att lösa komplexa utmaningar tillsammans.
På Digital by Quokka hjälper vi våra kunder att designa och bygga digitala upplevelser som gör verklig skillnad. Från intuitiva gränssnitt och engagerande tjänster till robusta webb- och systemlösningar - vi stöttar våra kunder i att förvandla idéer till produkter som skapar verkligt värde för både användare och verksamhet.
Nu söker vi en erfaren backendutvecklare med mycket god AWS-erfarenhet som vill vara med och utveckla molnbaserade lösningar - från kod till produktion.
Vem vi letar efter
Vi letar efter en person med kunskap och erfarenhet av backend- eller systemutveckling med praktisk kunskap inom AWS. Du är van att arbeta med molnbaserade lösningar och trivs med att ta ansvar för hela flödet - från utveckling och arkitektur till drift i produktion.
Vi tror att du har flera års erfarenhet av backend- eller systemutveckling och att du har arbetat praktiskt med AWS i projekt där molnet är en central del av lösningen.
Kompetenser som vi efterfrågar är:
Backend & API * Utveckling av backend-tjänster och API:er * Skalbara mikrotjänster * REST och API-design
Moln & Infrastruktur * AWS-tjänster som Lambda, API Gateway, ECS/EKS, S3, RDS, DynamoDB, IAM, VPC och CloudWatch * Infrastruktur som kod: Terraform, CloudFormation eller AWS CDK * CI/CD-pipelines, t.ex. GitHub Actions eller AWS CodePipeline * Serverless- och containerbaserade lösningar * Loggning, övervakning och prestanda i produktionsmiljö
Programmering & Verktyg * Java (gärna Spring Boot), Python, Node.js / TypeScript, .NET / C# * Docker och gärna Kubernetes * Git, Jenkins och AWS CodeBuild.
Databaser * PostgreSQL, RDS och DynamoDB * SQL och NoSQL
Det är meriterande om du har arbetat enligt DevOps-principer där utveckling, drift och automatisering hänger ihop.
Vi efterfrågar även goda kunskaper i både svenska och engelska.
Om detta låter som rätt plats för dig vill vi gärna höra från dig.
Vi ser fram emot att få lära känna dig!
Som del i vår rekryteringsprocess utför vi bakgrundskontroller på alla våra slutkandidater. Det är ett standardsteg för att säkerställa en trygg och pålitlig rekryteringsprocess för båda parter.
Om du har några frågor kopplade till den annonserade tjänsten eller rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till Nicklas Persson, VD för Digital by Quokka.
Mejl: nicklas.persson@quokka.se
