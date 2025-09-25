Systemutvecklare inom Java med Test inriktning i Luleå
Försäkringskassan / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2025-09-25
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största it-avdelningar.
Område norr befinner sig i en spännande transitionsfas där vi växer som tjänsteleverantör mot andra myndigheter. Här värdesätter vi kunskapsdelning och samarbete och vi söker nu en It-koordinator för att stärka vårt team och bidra till att utveckla samhällsviktiga tjänster.
Testledning, Java, containerteknik, förvaltning
Som systemutvecklare hos oss blir du en viktig del i arbetet med att förvalta och vidareutveckla våra samt våra kunders verksamhetskritiska system. Rollen har tyngdpunkt på testledning och kvalitetssäkring, kompletterat med utvecklings- och förvaltningsarbete. Arbetet sker i team med starkt fokus på samarbete och gemensam problemlösning.
Din du kommer att ha en roll som testansvarig där du leder planering och genomförande av testaktiviteter, följer upp resultat och säkerställer att testmiljöer och testdata är väl förberedda. Genom ditt arbete bidrar du till en tydlig struktur och hög kvalitet i våra leveranser, samtidigt som du fungerar som stöd för kollegor i frågor som rör testprocessen.
Rollen omfattar också förvaltning. Du deltar i prioritering av uppdrag, analyserar konsekvenser av nya krav och ser till att systemen är stabila och utvecklingsbara över tid. Utvecklingsdelen handlar främst om Java, där du bidrar med kod, tekniska analyser och lösningar som stärker helheten. Dokumentation, koordinering och rapportering är naturliga delar av arbetet och kräver att du arbetar strukturerat och noggrant.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av systemutveckling i Java eller motsvarande
• har erfarenhet av att planera, leda och följa upp testaktiviteter
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• har samverkat med externa myndigheter
• har erfarenhet av förvaltning av komplexa system inom myndighet
• kunskap eller erfarenhet i olika testverktyg som Cucumber
• kunskap eller erfarenhet om DevOps-principer och verktyg
• kunskap eller erfarenhet av containerteknik som Helm och Kubernetes
• kunskap eller erfarenhet av GitOps
• kunskap eller erfarenhet applikations - och flödestester.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Luleå.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Catherine Gyllenbrandt, 010-114 08 89 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ahmad Mohsen, ahmad.mohsen@forsakringskassan.se
, 010-113 45 24 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Peter Lampinen, Saco-S Amelie Johansson, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
