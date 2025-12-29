Systemutvecklare inom Backend i Karlskrona
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Karlskrona Visa alla organisationsutvecklarjobb i Karlskrona
2025-12-29
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Vi behöver växa och söker dig för att vi tillsammans ska bli ännu bättre! Vi har många spännande uppdrag i gång där vi ständigt utvecklar ny teknik och vårt arbetssätt. Som utvecklare på Försäkringskassan förväntas du samarbeta, värna om kvalitét och ha en vilja av att utvecklas tillsammans med oss.
Backend, utveckling, agila team
Vi jobbar uteslutande i agila team med stort fokus på eget ansvar och vilja att ständigt förbättra vår verksamhet och servicen till Försäkringskassans kunder. Som medlem i agila team förväntas du vara bra på att samarbeta med en öppen kommunikation där teamets mål kommer i första hand.
Att skapa en god användarupplevelse är en viktig del av vårt arbete. Du är med i hela kedjan av analys, design, implementation, test och förvaltning.
Du förväntas kunna röra dig från container- och applikationsserver till användargränssnitt och tillsammans med övriga i teamet arbeta med kontinuerlig integration, systemanalys, systemarkitektur, tekniska tester och testautomatisering. Även hantering av incidenter, felsökning och aktiv livscykelhantering ingår. Exempel på verktyg och tekniker du kommer i kontakt med är Java, Jenkins, Git, Nexus IQ, OpenShift (containerplattform), OpenAPI, Grafana, mikrotjänster, DevOps m.m.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen inom IT-området eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har förmåga att utveckla programvara i minst ett objektorienterat programmeringsspråk
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• dokumenterad erfarenhet av utveckling i en containermiljö
• dokumenterad erfarenhet av DevOps-arbete
• dokumenterad erfarenhet av frontendutveckling med JavaScript-ramverket Vue.js eller motsvarande
• dokumenterad erfarenhet av Java.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-29Övrig information
Flera tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringsperioden. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Karlskrona.
Vi erbjuder en modern arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas på både djup och bredd där vi lägger stort fokus på kompetensutveckling, fysiskt och psykiskt välmående samt leverans av värde.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Johan Lundahl 010-111 77 21 och Joan Allander 010-114 72 33 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mats Törngren, 010-113 44 13, mats.torngren@fk.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Johan Mauritzson, Saco-S Magnus Eggers och Seko Johanna Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast söndag den 18 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9664319