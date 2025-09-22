Systemutvecklare BI/DW
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren systemutvecklare inom BI/DW för ett uppdrag med fokus på ETL-utveckling och moderna dataplattformar. Rollen innebär att arbeta i GCP med Dataform, Composer/Airflow, BigQuery samt Terraform. Du tar fram designförslag, modellerar och implementerar både integrationslager enligt Data Vault och presentationslager baserade på dimensionsmodellering.
Uppdraget bedrivs i en analysplattform som kontinuerligt utvecklas, vilket ger dig möjlighet att påverka inriktningen framåt tillsammans med erfarna kollegor.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
ETL-utveckling i GCP Dataform, Composer/Airflow och BigQuery
Modellering och implementering av Data Vault och dimensionsmodeller
Framtagning av designförslag i linje med övergripande arkitektur
Översättning av verksamhetskrav till praktiska lösningar
Arkitekturansvar eller delansvar inom BI/DW-lösningar
Arbeta med Terraform för infrastrukturhanteringKvalifikationer
Minst tre (3) års erfarenhet av ETL-utveckling i BI/DW-lösningar
Minst tre (3) års erfarenhet av SQL-utveckling
Minst tre (3) års erfarenhet av databaser med stora datavolymer
Minst två (2) års erfarenhet av att ta fram designförslag i enlighet med övergripande arkitektur
Minst två (2) års erfarenhet av att omsätta verksamhetskrav i praktisk implementation
Erfarenhet av arkitekturansvar eller liknande ansvar inom BI/DW-lösningar i minst två uppdrag
Meriterande
Certifiering och arbetslivserfarenhet i Data Vault-modellering
Kunskap och erfarenhet av GCP och dess tekniker
Erfarenhet av Dataform eller dbt
Erfarenhet av BigQuery
Erfarenhet av Terraform
Erfarenhet av mönsterdriven och automatiserad ETL-utveckling
Mer än tre (3) års erfarenhet av ETL-utveckling i BI/DW-lösningar
Kännedom om Tableau
Erfarenhet av agila arbetssätt (Scrum, Kanban)
Branscherfarenhet inom spelbranschen (gambling)
Start/Längd
Start: 2025-10-20
Längd: Till och med 2027-10-19 (möjlighet till förlängning)
Plats
Stockholm/Visby (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521176