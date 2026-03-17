Systemutvecklare Angular och .NET
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med vidareutveckling och förvaltning av en digital plattform som matchar volontäruppdrag med invånare och organisationer inom kommunal verksamhet. Uppdraget omfattar både nyutveckling, felsökning och förbättringar i en lösning som redan är i drift.
Miljön är on-prem med hosting i IIS, och arbetet sker nära verksamhetens behov med fokus på ett robust, modernt och användarvänligt systemstöd. Rollen passar dig som trivs med att ta ett helhetsgrepp om en webbapplikation.
ArbetsuppgifterFelsöka och åtgärda buggar i den befintliga webbapplikationen och administrationsgränssnittet.
Vidareutveckla ny och befintlig funktionalitet utifrån prioriterade behov i verksamheten.
Förbättra administrativa flöden för hantering av stödsökande, föreningar, uppdrag och användarkonton.
Utveckla funktioner som tydliggör kopplingen mellan uppdrag, organisation och användare i administrationsvyn.
Förbättra inloggnings-, lösenords- och e-postflöden för administratörer och organisationskonton.
Anpassa lösningen enligt tillgänglighetsstandard, inklusive tangentbordsnavigering och stöd för språkuppläsning.
Uppdatera texter, knappar och gränssnitt för att förbättra användarupplevelsen.
Bidra till teknisk förvaltning och vidareutveckling av en plattform som är i drift.
KravErfarenhet av frontendutveckling i Angular 16.
Erfarenhet av Kendo UI från Telerik.
Erfarenhet av backendutveckling i C# och .NET Core 7.0.
Erfarenhet av Microsoft SQL.
Erfarenhet av utveckling eller förvaltning i on-prem-miljö med IIS.
Erfarenhet av att utveckla eller vidareutveckla digitala plattformar där deltagare matchas.
Erfarenhet av att utveckla eller vidareutveckla digitala tjänster för offentlig sektor eller kommunal verksamhet.
Erfarenhet av att utveckla eller vidareutveckla enligt tillgänglighetsstandard.
MeriterandeErfarenhet av system som hanterar personuppgifter enligt GDPR, inklusive gallring och anonymisering.
Erfarenhet av administrativa gränssnitt för hantering av användare, organisationer och aktiviteter.
Erfarenhet av vidareutveckling av plattformar som redan är i drift.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7403803-1898875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
