Systemutvecklare - forensik och mjukvaruutveckling
Job Solution Sweden Consulting AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-03-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu två systemutvecklare till ett kvalificerat konsultuppdrag i en tekniskt avancerad miljö med fokus på forensik och utveckling. Uppdraget bedrivs i en specialiserad grupp där mjukvaruutveckling kombineras med metodutveckling och analys i en säkerhetsklassad kontext.
Detta är en möjlighet att arbeta med lösningar som ställer höga krav på kodkvalitet, struktur och teknisk höjd - i en miljö där färdiga molntjänster inte alltid är ett alternativ och där robust, testbar och långsiktigt hållbar kod är avgörande.
Om uppdragenVi söker:
1 junior/mid systemutvecklare (0-3 års erfarenhet) - uppdrag 6 månader med möjlighet till förlängning 6 månader.
1 mid/senior systemutvecklare (1-8 års erfarenhet) - uppdrag 12 månader med möjlighet till förlängning 6 månader.
Båda rollerna innebär arbete med mjukvaruutveckling i en miljö med höga krav på säkerhet, kvalitet och teknisk självständighet.
Roll 1 - Systemutvecklare (Kompetensnivå 1-2)Du kommer att arbeta nära teamet med att designa och utveckla mjukvara, främst i Python. Arbetet omfattar både strukturerad utveckling och explorativa inslag såsom förstudier och prototypframtagning.
ArbetsuppgifterDesigna och utveckla mjukvara i Python med fokus på läsbarhet, testbarhet och hållbar arkitektur.
Delta i förstudier och utveckla prototyper i miljöer utan tillgång till färdiga molnlösningar.
Bidra till kodstruktur, dokumentation och versionshantering.
Ska-kravKompetensnivå 1-2 (0-3 års erfarenhet).
Akademisk examen inom teknik eller datavetenskap.
Teoretiska eller praktiska kunskaper inom programmering, Python samt AI/ML.
Grundläggande förståelse för versionshantering med Git.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Roll 2 - Systemutvecklare (Kompetensnivå 2-3)
I denna roll förväntas du ta ett större tekniskt ansvar i gruppen. Du kommer att arbeta både operativt och vägledande med kod, byggmiljöer och metodutveckling.
ArbetsuppgifterAnsvara för byggmiljöer och beroendehantering i en säkerhetsklassad miljö.
Designa, sätta upp och underhålla CI/CD-flöden och testautomatisering.
Leda gruppen i frågor rörande kodkvalitet och tekniska arbetssätt.
Utveckla metoder och lösningar för analys av bild, ljud och video.
Fungera som teknisk mentor och bidra till strukturerad teknisk utveckling.
Ska-kravKompetensnivå 2-3 (1-8 års erfarenhet).
Akademisk examen inom teknik eller datavetenskap, alternativt motsvarande kunskaper genom kvalificerad och långvarig arbetslivserfarenhet.
Flerårig och dokumenterad erfarenhet av avancerad programmering (företrädesvis Python) samt Git.
Gedigen erfarenhet av att designa och förvalta byggmiljöer, CI/CD och testautomatisering.
Erfarenhet av mentorskap eller teknisk förändringsledning.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi söker dig somHar ett strukturerat och kvalitetsdrivet arbetssätt.
Trivs i tekniskt komplexa miljöer där problemlösning och analys är centralt.
Är trygg i att arbeta utan färdiga standardlösningar och kan bygga robusta system från grunden.
Har ett genuint intresse för mjukvaruarkitektur och hållbar kod.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9773426