Systemtestare till Husqvarna Group!
2025-08-28
Nu söker vi dig som är i starten av din tekniska resa och som vill få arbeta hands on i en miljö som kantas av teknik i absoluta framkant! Nyfikenhet, viljan att lära och det tekniska intresset är det absolut viktigaste för att du ska passa in och trivas i rollen hos ett av världens mest framgångsrika robotteam!
OM TJÄNSTEN
När du blir en del av detta teamet, blir du inte bara en anställd - du blir en del av en passionerad familj som strävar efter att omdefiniera framtiden för bostadsprodukter. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar lärande, samarbete och respekt för olika idéer, samtidigt som vi skapar en kultur av glädje och firande.
Som testingenjör kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra produkter uppfyller höga kvalitetskrav. Du kommer att testa funktioner som navigation, laddstation, WIFI, radar och GPS, samt genomföra regressionstester och verifiera buggfixar. Ditt arbete kommer att bidra till att förbättra användarupplevelse och produktens säkerhet. Vi ser fram emot att ha dig med på denna spännande resa!
Nämnde vi föresten att testverksamheten dessutom någon gång om året förflyttar sig till varmare breddgrader? Packa solhatten, för du kommer få möjlighet att arbeta ett par veckor i södra Europa varje år!
Du erbjuds
• En roll hos en världsledande aktör där du får möjlighet att utvecklas och bredda dina tekniska kunskaper
• En plats i ett team där kreativitet, posititivt och agila samarbeten gör varje dag spännande och trivsam
• En konsultchef som stöttar dig i din utveckling framåt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
• Utföra manuell testning med fokus på mjukvarukomponenter. Tester kan göras inomhus, men majoriteten kommer att genomföras utomhus.
• Ge regelbundna rapporter om testframsteg, resultat och identifierade problem.
• Erbjuda detaljerad analys och lämna rekommendationer för förbättringar både för produkten och testprocesserna.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en ingenjörsexamen med starkt tekniskt intresse och vilja att arbeta hands on med produkterna.
• Har viss kunskap och/eller erfarenhet av testverktyg, exempelvis JIRA.
• Talar engelska och svenska flytande, detta krävs för interna och externa samarbeten.
• Har B-körkort, då resor till och från testfält förekommer.
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med systemtester.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
