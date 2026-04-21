Systemtekniker ROV undervattensvapen
2026-04-21
Vi söker nu en duktig systemtekniker med hög teknisk kompetens. Här får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö längs Sveriges kust. Vi erbjuder ett omväxlande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka din egen arbetsdag. Anställningen innefattar flexibel arbetstid och erbjuder möjlighet till friskvård på arbetstid.
Om enheten
Undervattenvapenavdelningen (UV-avd) gör underhåll på förekommande ROV- (Remotely Operated Vehicle) system i Försvarsmakten. Marinverkstadens UV-avd består av ca 30 stycken medarbetare och ingår i marinverkstäderna med verksamhet i mellersta och södra Sverige. Du kommer att ingå i en mindre grupp som utför underhåll på förekommande ROV-system i Karlskrona.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förebyggande- och avhjälpande underhåll på förekommande system.
Felsökning på undervattensfarkoster samt tillhörande installationer på fartyg.
Felsökning på elektronik- och el-system.
Kabel- och fiberarbeten.
Installationsarbeten.
Dokumentation.
Underhåll av egen materiel.
Systemstöd till förband.
Tjänsten innebär resor i Sverige.
KRAV
Kvalifikationer
Svensk medborgare
Minst 4 år av likvärdigt underhållsarbete
Kunna digitala och analoga elektroniksystem och felsöka i dem.
B-körkort
God teknisk förståelse
3-årig teknisk utbildning med elinriktning (elektronik) Publiceringsdatum2026-04-21Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarskännande, initiativtagande och handlingskraftig. Du är van att arbeta både i grupp och självständigt, tycker det är intressant att lösa problem och vara duktig på felsökning. Du ska tycka om att arbeta med underhåll av elektroniskt avancerade system. Detta gäller både inom den digitala tekniken som den analoga. Du ska tycka det vara kul med såväl den senaste tekniken som med gammal teknik.
Du ska kunna fungera bra i gruppen och trivas att arbeta i grupp. Du är noggrann samt har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att växla tempo när så krävs.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
MERITERANDE
Eftergymnasial utbildning inom elektronik eller motsvarande
Fordonsbehörighet BE och CE
Kabel- och fiberarbeten
God dator- och IT-systemvana
El behörighet A/B
Erfarenhet av felsökning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se)/. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skredsvik
Befattning: Civil
Tillträdesdatum: Tillträde enl överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Magnus Olsson och Henrik Karlsson
Information om rekryteringsprocessen
Hanna Stjernlöf
Fackliga företrädare
Officersförbundet, Johnas Mård
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
SACO, Mikael Olsson
SEKO, Andreas Emilsson
Samtliga ovanstående nås via växeln: 010-82 85 000 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124096".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
451 95 SKREDSVIK
För detta jobb krävs körkort.
Magnus Olsson 010-8285000
