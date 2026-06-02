Systemtekniker med fokus på Active Directory
2026-06-02
Är du intresserad av att förvalta och utveckla användarnära och verksamhetskritiska it‐tjänster, med särskilt ansvar för Active Directory? Sök det här jobbet på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som systemtekniker på avdelningen Applikationsdrift och it-support är du en del av det team som förvaltar användarnära tjänster inom FI. Teamet har ett tydligt fokus på säkerhet, tillgänglighet och användarvänlighet eftersom flera av tjänsterna är kritiska för FI:s verksamhet. Teamet ansvarar bland annat för servrar, klienter (Windows), telefoni, e‐post, mötesrumsteknik och azuretjänster.
Ditt primära fokus och ansvar ligger inom Active Directory och kringtjänster men du bidrar även med din kompetens och fungerar som resurs inom teamets övriga förvaltningsobjekt. I rollen har du förvaltningsansvar.
Arbetet innefattar uppgradering, felsökning och konfiguration av system samt stöd till verksamheten och andra it‐team. Du ansvarar även för systemövervakning och bedriver relevant omvärldsbevakning. För att säkerställa ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt förväntas du aktivt bidra till förbättring och vidareutveckling av de processer och rutiner som styr arbetet.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
har relevant eftergymnasial utbildning eller certifiering, eller kan på annat vis styrka dina kunskaper
har erfarenhet av förvaltning av Active Directory och kringtjänster
har kunskap om Automatisering och scripthantering
har flera års erfarenhet inom it-drift där du jobbat som systemtekniker
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har tidigare erfarenhet av arbete på myndighet
har kunskap om Microsoft Sharepoint
van att hantera applikationer och klienter
har kunskap om Microsoft Exchange On-prem
har erfarenhet av Microsofts molnlösningar
tidigare har haft förvaltningsansvar för AD.
Om dig
I det här jobbet behöver du
planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
kommunicera tydligt med olika målgrupper
ta egna initiativ.
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform:Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning:Heltid
Kontaktperson:Joakim Sandberg, Avdelningschef, 08-408 980 93
Sista ansökningsdag:2026-06-16
