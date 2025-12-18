Systemtekniker IT OT
AB GotlandsHem / Supportteknikerjobb / Gotland Visa alla supportteknikerjobb i Gotland
2025-12-18
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB GotlandsHem i Gotland
Vi söker Systemtekniker IT OT
Gotlandshem Boendeservice AB ingår i koncernen Gotlandshem och samlar verksamheter som arbetar med boendefrågor och social hållbarhet. Bolaget ansvarar också för koncernens IT-stöd, inklusive infrastruktur och systemlösningar.
Om jobbet Avdelningen för IT-infrastruktur och systemlösningar ansvarar för drift och underhåll av koncernens verksamhetssystem under hela deras livscykel. Det innebär att vi hanterar allt från implementering och förvaltning till vidareutveckling och slutlig avveckling. Vi är i nuläget sex medarbetare med ansvar för bland annat informations- och cybersäkerhet, systemförvaltning, IT-administration samt IT- och OT-arkitektur.
Dina arbetsuppgifter Vi söker en erfaren systemtekniker som har djup förståelse för både traditionella IT-nätverk och OT-infrastruktur (Operational Technology) inom fastighetsmiljöer. Du kommer att arbeta med att designa, implementera och förvalta nätverkslösningar som stödjer fastighetsautomation, säkerhetssystem och IoT-enheter. Du kommer även bistå med support och administration av vår M365-miljö.
I dina arbetsuppgifter ingår förvaltningsansvar av nätverksinfrastruktur för fastighetssystem (OT) och att säkerställa integration mellan IT och OT-nätverk med fokus på säkerhet och tillgänglighet.
Du kommer jobba med felsökning och support av nätverksrelaterade problem i fastighetsmiljöer och våra interna system och även delta i projekt för uppgradering och modernisering av fastighetsautomation. Det ingår också i dina uppgifter att dokumentera nätverkslösningar och följa gällande standarder och regelverk.
Om dig Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss betyder det bland annat att du är en analytisk och lösningsorienterad person som är kommunikativ och serviceinriktad. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Du har troligen en gymnasieutbildning med inriktning el-, dator- och kommunikationsteknik, eller YH-utbildning med fokus på nätverksteknik, IT-infrastruktur eller cybersäkerhet. Du har erfarenhet av nätverksdesign och administration (switchar, routrar, brandväggar) och gärna kunskap om OT-system för fastigheter, t.ex. styr- och övervakningssystem. Har du dessutom erfarenhet av IoT och fastighetsautomation samt goda kunskaper i nätverkssäkerhet och segmentering är det ett plus.Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och tycker att mångfald är en styrka. Därför välkomnar vi sökande med olika språkkunskaper, bakgrund och kön.
Tjänsten är på heltid tillsvidare och placerad i Visby. Provanställning kan tillämpas.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Jean Elias, IT-chef, på telefon 0498 - 20 32 00.
Välkommen med din ansökan senast 6 januari 2026.
Vi har redan gjort vårt medieval och vill inte bli kontaktade av andra säljbolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gotlandshem
(org.nr 556066-0523), https://gotlandshem.se Arbetsplats
GotlandsHem Kontakt
Human Resources ansokan@gotlandshem.se 0498203900 Jobbnummer
9652469