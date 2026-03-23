Systemtekniker IT, Område IT
2026-03-23
Vill du vara med och bidra till samhällsnytta varje dag? Välkommen med din ansökan till att arbeta hos oss på Serverdrift! Vi ansvarar för att vi inom Region Örebro län har en driftsäker och fungerande it-miljö, dygnet runt - året runt.
Vi sitter i det nybyggda IT-huset i närheten av Stora Holmen tillsammans där vi sitter gemensamt med kollegor som alla arbetar med IT-frågor. Vi har ett fina lokaler, bra kollegor och goda förutsättningar för samarbete. Vi anser att det är av vikt att ha en balans mellan arbetsliv och privatliv och kan därför erbjuda möjligheten att kunna arbeta på distans vissa dagar i veckan.
Avdelning Serverdrift består av 20-tal medarbetare som gemensamt ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av infrastruktur- och applikationsdriften inom Region Örebro län.
Infrastrukturdriften består bland annat av virtuella och fysiska servrar, lagrings- och backupsystem, övervakning samt lastbalansering. Miljön är fördelad mellan Windows, Unix och Linux. Applikationsdriften hanterar drift, installation, konfigurering, licensering och felsökning av it-system som stödjer all verksamhet som bedrivs inom Region Örebro län.
Vårt arbetssätt präglas av öppenhet, standardisering och ständiga förbättringar. På vår arbetsplats har vi hög trivsel, stöttar varandra och tar ett stort eget ansvar för både arbetet och arbetsmiljön.
Område IT är en av de största it-arbetsplatserna i länet med ca 150 medarbetare. Vi ansvarar för att samordna, förvalta och leda it-utvecklingen i Region Örebro län. Det är en utveckling som berör såväl framtidens vårdinformationsstöd och e-hälsa som administrativa system och infrastruktur. För att kunna möta dessa utmaningar på ett professionellt och effektivt sätt behöver vi ha en bred och hög kompetens och sätta kunden i fokus. Hos oss möter du medarbetare som är engagerade, hjälper varandra och har en god sammanhållning.
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, kost, städ, logistik, vårdnära service, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra cirka 1000 medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är redo att leda/genomföra olika typer av punktuppdrag som avdelningen ansvarar för. Det kan handla om genomförandeuppdrag för vår driftmiljö eller att avlasta kollegor som sitter allokerade i projekt. Du kommer att ha en varierad roll med att både jobba med våra dagliga löpande uppgifter samt en samordnande roll med kundkontakt, planering och genomförande av aktiviteter.
Som systemtekniker hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta både i team tillsammans med dina kollegor samt ta ett stort personligt ansvar och möjlighet att utvecklas i din roll.
Kvalifikationer
Vi ser att du som söker är en positiv person som har ett eget driv, är nyfiken och vågar! Du är en person som tycker om att ha ansvar och kan arbeta självständigt samtidigt som du kan samarbeta och jobba i team med dina kollegor.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i en större driftmiljö då du snabbt förväntas komma in i arbetet och vi ser att du har en kvalificerad yrkes- eller högskoleutbildning inom IT- infrastrukturdrift.
Vi önskar att du är mycket goda kunskaper inom:
Windows OS
VMWare
Goda kunskaper i både tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande är erfarenhet inom något eller flera av följande områden:
IT-driftmiljö i en stor organisation
Backup och restore
Active Directory
PowerShell
Automatisering
Datalagring SAN/NAS

Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Din ansökan vill vi gärna ha så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Jessica Hedberg, Avdelningschef Serverdrift 019-602 60 74
Fackliga företrädare:
Markus Kihlgren, SACO 019-6024602
Isabell Karlsson, Vision 019-6022755

Ersättning
Månadslön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rs:2026:050".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län

Jobbnummer
9812034