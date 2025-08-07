Systemspecialist till vår kund i Sundbyberg
2025-08-07
Uppdragsbeskrivning
Objektet Kraftsystemdata ansvarar för och tillhandahåller robust, effektiv och värdeskapande utveckling och förvaltning av system som stödjer verksamhetsprocesser med fokus på avbrottsplanering, kapacitetshantering och modellering av systemdrift och framtida kraftsystem. IT-stöden hanterar en stor del av strukturdata för kraftsystemsinformation. Uppdraget omfattar att vara systemansvarig i IT-förvaltning samt att bistå i utvecklings- och implementeringsprojekt. Uppdraget kan även innebära arbete i andra projekt och förvaltningar där utveckling och hantering av befintliga system och webbapplikationer ingår. För att kunna genomföra uppdraget krävs att du behärskar både svenska och engelska, då arbetet innebär kommunikation och dokumentation på båda språken.
I rollen som Systemspecialist IT kommer du, tillsammans med ditt team att ansvara för flera system hos vår kund. Du agerar som teknisk kontakt och erbjuder support för systemspecifika frågor inom verksamheten, samtidigt som du spelar en avgörande roll i utvecklingen av Sveriges kraftsystem genom aktiv förvaltning. Du kommer att genomföra ändringar enligt change-processen, delta i teknisk kravspecificeringen och vidareutvecklingen av våra IT- system, samt skapa integrationer till datakällor för att möjliggöra nya lösningar och förbättra systemens funktionalitet.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Genomföra förvaltningsaktiviteter på uppdrag av Förvaltningsledare IT (FL-IT) eller annan person kopplad till förvaltningsorganisationen.
Planera och genomföra användarnas önskade förändringar enligt prioritering.
Administrera felanmälningar på systemet och ansvara för lösning.
Underhålla och genomföra nödvändiga uppgraderingar och underhåll (LCM hantering).
Underhålla systemet och vidareutveckla det efter verksamhetens kravställningar.
Ta fram rekommendation till beslut om idrifttagning vid förändringar.
Ansvara för samordning av systemtester
Upprätta löpande förvaltningsdokumentation.
Rapportera status och avvikelser på aktiviteter till förvaltningsledare IT.
Agerar första eskaleringspunkten avseende IT-incidenter för sina system/teknikområden och eskalera avvikelser från avtalade åtaganden och SLA.
Obligatoriska krav
Du ska ha högskoleutbildning inom IT-området med minst 120 poäng/180 högskolepoäng. Alternativt har du omfattande kunskaper och färdigheter förvärvade genom minst 10 års arbetslivserfarenhet inom IT-sektorn.
Du ska ha minst 8 års arbetslivserfarenhet inom IT området med specialisering inom applikation, infrastruktur, de senaste 10 åren.
Du ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av system- och applikationsförvaltning under de senaste 10 åren.
Du ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbete med verksamhetskritiska eller liknande driftskritiska system de senaste 10 åren.
Mervärdeskrav
Minst 3 års erfarenhet av liknande roller såsom applikationsspecialist, systemspecialist/ansvarig och har arbetat med masterdata/strukturdata, verksamhetskritiska realtidssystem, t.ex. realtids DB-system eller andra industrisystem.
Minst 1 års erfarenhet från elbranschen.
Minst 3 års erfarenhet av integrationstunga system.
Minst 2 års erfarenhet av automatiserade tester.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
