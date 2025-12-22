Systemspecialist text och tal-analys, Skånetrafiken Malmö
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
Har du ett stort intresse för att driva utveckling ur ett resenärsperspektiv? Vill du vara delaktig i att skapa "Världens bästa resa" genom att utveckla och förvalta Skånetrafikens nya AI-baserade system för text och tal-analys? Då är rollen som systemspecialist något för dig.
Avdelning Kundservice och trafikinformation (KUTI) ansvarar för att informera och föra dialog med resenärer och medborgare om de produkter och tjänster som tillhandahålls för kollektivtrafikresor i södra Sverige.
Varje månad sker cirka 50 000 kundmöte där resenärer ger synpunkter, förbättringsförslag och utvecklingsmöjligheter via besök, telefon eller chatt.
Vi står inför en ny möjlighet där vi kommer införa ett AI-baserat verktyg för text och tal-analys där vissa av dessa kundmöten kommer anonymiseras och transkriberas för att användas som underlag för utveckling baserat på resenärers behov och önskemål.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
På enhet support och system är vi cirka 15 medarbetare i olika roller och med ett gemensamt uppdrag att administrativt stötta KUTI. Vi stärker nu upp vår verksamhet med en systemspecialist. Du ges möjlighet att arbeta inom en driven och ambitiös enhet där alla bidrar till helheten genom sin unika kompetens.
Som systemspecialist har du en viktig roll. Ditt primära ansvarsområde kommer vara att administrera, förvalta, och utveckla det nya systemet för text och tal-analys. Tillsammans med verksamhetsutvecklare, trafikutvecklare, specialister, medarbetare och chefer kommer du att identifiera utvecklingsområden och kompetensutvecklingsmöjligheter, baserat på insikterna från systemet.
Både systemet och projektet vi startar upp är nya vilket innebär att arbetsuppgifter, arbetsprocesser och systemet kommer byggas upp i dialog och samråd med dig som systemspecialist.
Du är i en nyckelroll där du arbetar för att utveckla systemet i dialog med leverantörer baserat på de behov verksamheten ställer. Arbetet innebär analys av insikter och sammanställning av data för att redovisa och skapa underlag för dialog och beslut. Detta ställer krav på insikt och förståelse
Utöver detta kommer du samarbeta med systemspecialist kopplat till vårt CRM-system för att överbrygga kompetens och kunskap.Kvalifikationer
För att trivas och bli framgångsrik behöver du först och främst ha viljan och drivet att utveckla och förvalta digitala system och trivas i en roll med många samarbetspartners.
Gällande de formella kraven har du en eftergymnasial utbildning inom till exempel interaktionsdesign, dataanalys eller systemvetenskap, alternativt annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av en motsvarande roll där du har arbetat med till exempel dataanalys, interaktionsdesign eller systemförvaltning/utveckling men vi välkomnar även dig som är ny i din roll. Erfarenhet av att arbeta i offentlig förvaltning och/eller arbetslivserfarenhet från kollektivtrafikbranschen är det meriterande. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och du talar engelska flytande.
Du som söker är lösningsorienterad, nyfiken och har intresse av att förvalta och utveckla system. Du har förmåga att analysera ur ett helhetsperspektiv och ser samband som påverkar kundupplevelsen och skapar värde. Du har förmåga att konkretisera idéer och skapa förståelse och god samverkan genom att bjuda in till dialog. Rollen ger dig möjlighet att praktisera din goda samarbetsförmåga i en miljö med många kontaktytor såväl internt som externt. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla arbetar tillsammans för att bygga en hållbar framtid.
I alla våra relationer är det viktigt för oss att arbeta i enlighet med Region Skånes värdegrund. I vårt arbete ska vi vara välkomnande och drivande och vi ska visa omtanke och respekt. För oss är det viktigt att du som ny kollega delar dessa värderingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig en spännande och omväxlande roll med möjlighet att tillsammans med oss vara med och utveckla en kollektivtrafik som skapar värde för våra kunder och bidrar till ett hållbart samhälle.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 470 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 6 500 serviceresor till jobbet, skolan, sjukvården, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
