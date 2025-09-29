Systems Engineer
Passion för framtida teknologier?!
Redo för nya utmaningar!
Kom hit till oss och utvecklas vidare i din karriär!
Din roll
Du kommer ha rollen som teknisk ledare inom plattformen som vi tar fram. Det är ett mycket varierande jobb som spänner över ett stort område. Några exempel på arbetsuppgifter är design av ny funktionalitet från kontrakterade krav och arkitekturdesign. I den här rollen kommer du jobba med nya teknikområden som innebär en möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt. Vi jobbar i agila team som jobbar med Scrum. Teamen består av en blandning av olika expertkompetenser. Publiceringsdatum2025-09-29Profil
Som person är du positiv, nyfiken, drivande och bra på samarbete och jobbar gärna i team. Du har förmåga att kommunicera med olika intressenter och på olika nivåer såsom på systemnivå likaväl som på modulnivå. Du kan presentera och förklara tekniska lösningar som är anpassade för olika intressenter. Du har förmåga att förstå komplexa tekniska system, kan se helheten ur ett systemperspektiv och möjlighet att hantera nya frågeställningar och miljöer.
Vidare så har du kunskap inom något eller några av följande områden:
*
Systemdesign
*
Kravhantering och teknisk dokumentation (svenska och engelska)
*
Säkerhetstänk, informationssäkerhet
*
Olika standarder
*
Produktutveckling
*
Datorer, närverk, mjukvara och operativsystem
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Saab är stolt karriärföretag 2023 - läs mera här
