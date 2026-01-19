Systems Engineer
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Ale
, Borås
, Vänersborg
Redo att hitta din grej? Testa nytt, utbyt erfarenheter och upptäck vad du verkligen gillar att göra.
Din roll
Som Systems Engineer kommer du att arbeta som teknisk ledare inom en avancerad plattform. Din roll kommer att vara mångfacetterad och omfatta ett brett spektrum av ansvarsområden. Du kommer att vara ansvarig för design och utveckling av ny funktionalitet baserat på kontrakterade krav samt arkitekturdesign. Rollen erbjuder möjligheter att arbeta med nya teknikområden, vilket ger dig chansen att växa både personligt och professionellt. Du kommer att vara en del av agila team som arbetar enligt Scrum-metodiken, och samarbeta med en blandning av olika expertkompetenser.
Vi söker en person som är positiv, nyfiken och drivande, med en god förmåga att samarbeta och arbeta i team. Du kommunicerar effektivt med olika intressenter på olika nivåer, från systemnivå till modulnivå. Du har en förmåga att kunna förklara tekniska lösningar på ett sätt som är anpassat för olika målgrupper. Dessutom har du kunskapen att förstå och hantera komplexa tekniska system, se helheten ur ett systemperspektiv och kunna hantera nya frågeställningar och miljöer.
Vi värdesätter kunskap inom något eller några av följande områden:
Systemdesign
Kravhantering och teknisk dokumentation (svenska och engelska)
Säkerhetstänk och informationssäkerhet
Olika standarder och certifieringar
Produktutveckling
Datorer, nätverk, mjukvara och operativsystem
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
