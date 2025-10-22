Systemintegratör - gRPC
2025-10-22
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Till vår kund Polismyndigheten söker vi en Systemintegratör till uppdraget nedan:
Polismyndighetens Integrationsgrupp i Stockholm ansvarar för integrationsplattformen. Gruppen behöver förstärkas med en konsult som har stor erfarenhet av integrationsutveckling samt gRPC. Uppdraget kommer att pågå en längre tid. Integrationerna blir ofta komplexa och utmanande på grund av organisationens kontext. Du kommer att utföra integrationer samt föra dialog med olika intressenter för att tillsammans komma framåt. Över tid kommer du som konsult att få mer ansvar kring våra olika integrationer när du växer in i rollen i vår grupp.
Kvalificeringskrav (Skallkrav):
Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska samt engelska.
Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av gRPC med HTTP/2
Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet som Systemintegratör.
Meriterande kompetens
Konsulten bör ha erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn
Konsulten bör ha erfarenhet av gRPC-uppdrag inom större organisationer
Konsulten bör ha erfarenhet av gRPC med HTTP/3
Konsulten bör ha erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
Konsulten bör ha erfarenhet av arkitekturfrågor inom gRPC
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
