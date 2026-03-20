Systemingenjör RBS 70
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som systemingenjör på Saab Dynamics, Missile Systems, får du en unik möjlighet att vara med och forma framtidens försvarsteknik. Du blir en nyckelperson i utvecklingen av ett av våra mest kända missilsystem, där du aktivt bidrar till projektens framgång och tekniska utveckling.
Du kommer att arbeta med RBS 70 NG Man-Portable Air Defence System (MANPAD), ett högteknologiskt markbaserat luftvärnssystem, som har en bevisat hög kapacitet, där vi ständigt fortsätter att utveckla och tillföra nya förmågor hos både missil, sikte och kringutrustning. Det utgör även kärnan i fordonsbaserade lösningar, sk Mobile Short Range Air Defence (MSHORAD) system. Konkret utförs det systemarbete som krävs för utveckling av nya förmågor, uppgradering av befintliga, till exempel genom utskiftning av komponenter, eller stöd för underhåll av redan levererade system.
Projekten ställer mycket höga krav på noggrannhet, modulär design och teknisk innovation, vilket gör varje arbetsuppgift både komplex och stimulerande.
Som systemingenjör har du en central roll i våra projekt, där du bidrar med ett helhetsperspektiv och får möjlighet att analysera och förstå kundens behov, kravhantera samt dokumentera tekniska specifikationer för att vägleda utvecklingsprocessen. Andra uppdrag inkluderar att ha tekniskt ansvar och vara ägare för ett system, samt analysera funktioner och prestanda. Du kommer att vara en viktig länk mellan kunder och utvecklare, och se till att systemet uppfyller högt ställda kvalitets- och prestandakrav.
Du kommer att röra dig inom många teknikområden och dina kontaktytor inom företaget kommer att vara breda. Till din hjälp har vi uppstyrda processer och metodbeskrivningar i våra interna databaser.
En lämplig utbildningsbakgrund är Civilingenjörsexamen, inom mekanik, elektronik, teknisk fysik eller motsvarande.
För att trivas på Saab tror du på en kultur av nyfikenhet, tillit och lagarbete. Det spelar ingen roll om du är i början av din karriär eller är expert inom ditt område, det viktigaste är att du delar vår passion för utveckling och ny spännande teknik!
Som en del av vårt team kommer du att få möjlighet att arbeta med de senaste verktygen och teknologierna inom branschen. Vi ser att du har en stark teknisk nyfikenhet och ett öga för detaljer. Vi tror att du stimuleras av att förstå tekniskt komplexa lösningar, definiera systemkrav och funktionalitet samtidigt som du trivs med den sociala kontakten. Vi söker dig med kunskap om och erfarenhet av produktutveckling inom något av områdena mekanik, elektronik eller mjukvara, samt teknisk dokumentation.
Våra team är mångsidiga och vi tror på att olika perspektiv och erfarenheter kan bidra till att skapa ännu bättre lösningar. Så oavsett tidigare erfarenhet och arbetsbakgrund är du mer än välkommen att vara med och forma framtidens teknologi.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Det du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
