Systemingenjör Nät
Luftfartsverket / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luftfartsverket i Stockholm
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Uppsala
, Norrköping
eller i hela Sverige
LFV befinner sig mitt i en spännande förändringsresa med ny teknik, nya arbetssätt och växande ansvar. Vi behöver förstärka teamet och letar nu efter två systemingenjörer som vill vara med och bidra till smarta lösningar för morgondagens flygtrafik.
Din framtida arbetsplats
Du blir en del av CNS COM Nät, ett härligt team på tio personer som tillsammans arbetar med förvaltning, design och utveckling av vårt nationella IP-baserade transmissionsnät, LFV ATN.
Vi samarbetar med andra ANSP:er (Air Navigation Service Provider) och deras IP-baserade transmissionsnät.
LFV ATN (Aeronautical Telecommunication Network) används inom den operativa flygtrafiktjänsten och är därför regelstyrd med höga krav på arbetets noggrannhet, kontroller och uppföljning.
Gruppen jobbar med olika inriktningar, så oavsett om du vill förvalta LFV ATN, trivs i tekniska projekt, gillar att jobba med testmiljöer och bidra som rådgivare i tekniska frågor, finns det en plats för dig.
Din roll
Som systemingenjör hos oss får du ett brett och varierat uppdrag inom system- och förvaltningsfrågor. Du kommer bland annat arbeta med:
• Design av nätverksförändringar kopplat till LFV:s system - från struktur och planering till dokumentation, dialog med verksamheten och bedömningar kring flygsäkerhet och cybersäkerhet.
• Tät kontakt med verksamheten, till exempel flygledare, systemingenjörer, myndigheter och leverantörer. Du får många spännande kontaktytor!
• Ledning av underhållstekniker och ett mer seniort ansvar för LFV ATN, samt fungera som rådgivare för både tekniker och användare.
• Uppdragsledning inom området COM Nät.
Vem söker vi?
Vi tror att du vill ta steget från operativ drift till en mer förvaltnings- och designinriktad roll. Du gillar kombinationen av eget ansvar och tätt samarbete, tar gärna initiativ och tycker om att jobba mot tydliga mål. Du är analytisk, kommunikativ och bra på att skapa struktur. Och framför allt du delar vårt engagemang för teknik, utveckling och flygsäkerhet.
Stämmer beskrivningen in på dig, då är du rätt för jobbet om du även har:
• En teknisk utbildning med inriktning mot nätverksteknik eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av IP-nät inom drift och underhåll, med goda kunskaper i IP networking och Cisco
• God förståelse för IT-infrastruktur, IP-nät, kommunikation och cybersäkerhet
• Erfarenhet av utvecklings- och förbättringsarbete inom nättjänster
• Behärskar LAN/WAN, routing/switching, brandväggar, proxys, multicast, QoS och nätdesign
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi ser det som en bonus om du även har erfarenhet av:
• Verktyg som Netbox, IPFabric, Catalyst Center, Cisco Prime, Netflow
• MPLS, IPsec, SD-WAN, EVPL och VPLS
• DNS, DHCP och andra nätverksnära protokoll
• Linux, scripting och automation (t.ex. Python, Ansible, API:er)
• Kommunikationstjänster inom flygtrafiktjänsten samt relevanta lagar och förordningar
Anställning
Tjänsterna är tillsvidareanställning med stationeringsort på flera platser i landet, till exempel Stockholm/Arlanda, Norrköping, Göteborg, Malmö/Sturup.
Tjänsteresor förekommer.
Innan anställning genomförs en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Rollen kräver svenskt medborgarskap.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här
LFV gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings-och rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://lfv.se/ Kontakt
HRBP
Rebecca Josefsson rebecca.josefsson@lfv.se Jobbnummer
9707608