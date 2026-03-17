Systemingenjör min- och sensorsystem undervattensvapen
Försvarsmakten / Datajobb / Uddevalla Visa alla datajobb i Uddevalla
2026-03-17
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uddevalla
, Färgelanda
, Trollhättan
, Lilla Edet
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Vi söker nu en duktig systemingenjör med hög teknisk kompetens. Här får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö längs Sveriges kust. Vi erbjuder ett omväxlande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka din egen arbetsdag. Anställningen innefattar flexibel arbetstid och erbjuder möjlighet till friskvård på arbetstid.
Om avdelningen
Undervattenvapenavdelningen (UV-avd) gör underhåll på förekommande undervattenvapensystem i Försvarsmakten. Marinverkstadens UV-avd består av ca 30 stycken medarbetare och ingår i marinverkstäderna med verksamhet i mellersta och södra Sverige. Du kommer att ingå i en mindre grupp som utför underhåll på förekommande system i Skredsvik.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Förebyggande- och avhjälpande underhåll på förekommande minsystem
• Felsökning och reparation på tillhörande elektronik- och el-system
• Dokumentation och rapportering
• Arbetsledning av arbetsgruppen (idag 3 personer)
• Systemstöd till FM och externa kunder och UH-leverantörer
• Kunna verka som föreståndare IFTEX
Kvalifikationer
• Högskoleutbildning elektronik
• Kunna digitala och analoga elektroniksystem och felsöka i dem
• Erfarenhet av underhållsarbete på minsystem
• Djup systemkännedom om i försvarsmakten förekommande min-och sjunkbombssystem
• B-körkort
• God teknisk förståelse
• Utbildning gällande förvaring och hantering av explosiva varorDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarskännande och kunna ta helhetsansvar för tekniska system, samt vara initiativtagande och handlingskraftig. Du är van att arbeta både i grupp och självständigt, tycker det är intressant att lösa problem, vara duktig på felsökning och arbeta med underhåll av elektroniskt avancerade system. Detta gäller både inom den senaste digitala tekniken som den analoga. Du ska kunna fungera som arbetsledare för gruppen. Du är noggrann samt har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att växla tempo när så krävs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Eftergymnasial utbildning inom elektronik eller motsvarande
• Fordonsbehörighet BE och CE
• Analog-/ digitalteknik
• God dator- och IT-systemvana
• El behörighet A/B
• Erfarenhet av felsökning
• IFTEX föreståndarutbildning
• Erfarenhet som IFTEX föreståndare
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform är en tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Skredsvik.
Befattning: Civil.
Tillträde enligt överenskommelse.
Läkarundersökning med godkänt resultat med avseende på arbete med härdplaster innan anställning.
Tjänsteresor förekommer inom ramen för arbetsuppgifter.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Magnus Olsson, nås via FM växel 010-828 50 00.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Hanna Stjernlöf, nås via FM växel 010-828 50 00.
Fackliga företrädare
Officersförbundet, Johnas Mård
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
SACO, Mikael Olsson
Samtliga ovanstående nås via växeln: 010-82 85 000
SEKO, Jan-Anders Nilsson nås via växeln: 0457-471 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enl.ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9803018