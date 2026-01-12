Systemingenjör med helhetssyn till flygtekniska system
2026-01-12
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker nu en ny kollega till sektionen Secondary Power System, också kallat Hjälpkraftsystem. I rollen som apparatingenjör arbetar du primärt med dina apparater med allt från kravhantering till verifiering och felsökning. Denna roll innebär ett nära samarbete med kollegorna i sektionen, men även en hel del kontakt med andra delar inom affärsområde Aeronautics samt till viss del underleverantörer och kunder. Rollen ger dig en djup förståelse för hur dina delar påverkar det större systemet och det finns stor möjligheter att utvecklas och prova nya saker.
Sektionen, som är en del av grundflygplansystem, har ansvar för ett flertal funktioner i flygplanet. Då flygplanen är designade för att vara fristående och kunna operera utan extern försörjning krävs ett hjälpkraftsystem. Innan motorstart ansvarar Hjälpkraftsystemet för att skapa kraft till el- och hydraulproduktion och trycksatt luft för kylning och kontroll av förarmiljön. Vid motorstart är det Hjälpkraftsystemet som ansvarar för att generera vridmoment fram till dess att motorn tänder. Då motorn är startad är den huvudsakliga funktionen i Hjälpkraftsystemet att via flygplanets huvudväxellåda förmedla kraft från motorn för el- och hydraulkraft och samtidigt övervaka att denna produktion fungerar som den ska. Skulle den normala el- eller hydraulkraften försvinna är det Hjälpkraftsystemets ansvar att omedelbart gå in i nödmod och stötta el- och hydraulkraft genom att starta reservsystemet.
Du kommer att tillhöra ett härligt team på runt 15 personer med blandade erfarenheter och kompetenser. Vårt team präglas av en välkomnande och stöttande kultur där hjälp alltid finns att få. Vi har en munter stämning och roligt tillsammans. Välkommen att bli en del av oss! Publiceringsdatum2026-01-12Profil
Vi tror att du som söker är en drivande och ansvarstagande person. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs bra i en miljö som genomsyras av samarbete och nyfikenhet där man vågar fråga och lära av varandra. Därtill är du lösningsfokuserad och har en skarp analytisk förmåga. Vi har nära samarbete med våra underleverantörer vilket gör att tjänsteresor kan förekomma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Utveckling & vidmakthållande av system & apparater
* Teknisk dokumentation
* Kravställning och verifiering
* Utredning av driftärenden
* Underhållsberedning
För att kvalificera för rollen ser vi att du har gått en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom relevant område. Du har god förståelse för hårdvara, mekanik och elektriska system. Du har dessutom goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
