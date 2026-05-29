Samordnare till Bildningsförvaltningen
2026-05-29
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Bildningsförvaltningen ansvarar för kommunens utbildningsverksamheter och verkar i en tid präglad av förändring. Demografiska utmaningar, nya lagkrav och höga förväntningar på kvalitet och hållbarhet ställer krav på ett väl fungerande stöd till verksamheten.
Därför söker vi nu en strukturerad och serviceinriktad administrativ samordnare. Tjänsten blir ledig då nuvarande samordnare går vidare till andra arbetsuppgifter. Som samordnare får du en central roll i förvaltningens arbete och bidrar till att skapa goda förutsättningar för chefer, medarbetare och verksamheter.
Vill du vara med och skapa goda förutsättningar för barns och elevers lärande och utveckling? Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Som samordnare är du direkt underställd förvaltningschef. Tjänsten är bred och varierad med många kontaktytor och stort eget ansvar. Arbetet innebär många parallella processer och kräver god förmåga att planera, prioritera och samarbeta.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
* Stödja förvaltningsledning och nämnd genom att ta fram kvalitetssäkrade analyser och beslutsunderlag.
* I vissa fall ansvara för och genomföra utrednings- och utvecklingsuppdrag inom verksamhetsområdet
* Samordna förvaltningens samverkan med fackliga parter samt hantera tillhörande administration
* Följa och analysera omvärld, lagstiftning och utvecklingstrender inom utbildningsområdet
* Arbeta i olika verksamhetssystem, digitala verktyg och e-tjänster
Hos Kramfors kommun får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med stort samhällsviktigt uppdrag och engagerade kollegor. Du blir en viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har eftergymnasial utbildning inom offentlig administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
* Har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
* Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Är van att arbeta självständigt och ta ansvar för hela processer
* Har god datorvana och erfarenhet av digital utveckling och innovation, inklusive arbete med AI
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Kommunal verksamhet
* Diarie- och ärendehantering
* Statsbidragshantering
* Arbete inom skola eller utbildningsverksamhet
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
* Strukturerad och noggrann
* Serviceinriktad och samarbetsorienterad
* Flexibel och lösningsfokuserad
* Trygg i att hantera många arbetsuppgifter samtidigt
* Ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Vi söker dig som arbetar strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver arbetet framåt. Du har förmåga att se helheter och samband samt att omsätta analyser till praktiska och genomförbara förslag. Du arbetar självständigt men har även god samarbetsförmåga och kan kommunicera på ett tydligt och förtroendeskapande sätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328953".
Detta är ett heltidsjobb.
