Analytisk Specialist inom Molekylärbiologi - Konsultuppdrag

SallyQ AB / Naturvetarjobb / Stockholm
2026-05-29


SallyQ söker nu en erfaren Analytical Specialist för ett längre konsultuppdrag hos vår kund i Stockholm. Uppdraget passar dig som har gedigen erfarenhet av PCR-baserade metoder, metodutveckling och kvalitetsarbete i en reglerad laboratoriemiljö.
Om rollen
Som Analytical Specialist kommer du att arbeta med utveckling, optimering och implementering av molekylärbiologiska analysmetoder med fokus på PCR-teknologi. Rollen kombinerar praktiskt laboratoriearbete med vetenskaplig problemlösning och specialiststöd inom organisationen.
Du kommer att bidra till utveckling av nya metoder och tekniker, validering av analysmetoder samt introduktion av ny laboratorieutrustning och automatiserade lösningar. Arbetet sker i nära samarbete med flera funktioner inom verksamheten och ställer höga krav på kvalitet, dokumentation och regulatorisk efterlevnad.

Dina arbetsuppgifter
Utveckla, optimera och implementera PCR-baserade analysmetoder

Planera, genomföra och dokumentera metodvalideringar

Bidra vid införande av ny laboratorieutrustning och automatiserade arbetsflöden

Hantera avvikelser, förändringsärenden och riskbedömningar enligt gällande kvalitetskrav

Säkerställa att verksamheten uppfyller regulatoriska och kvalitetsmässiga krav

Ta fram, uppdatera och standardisera instruktioner och laboratoriedokumentation

Fungera som specialiststöd inom PCR och molekylärbiologi

Delta i tvärfunktionella projekt och kunskapsöverföring inom organisationen

Profil
Akademisk examen inom molekylärbiologi, bioteknik, virologi eller närliggande område

Minst tre års erfarenhet av laborativt arbete inom molekylärbiologi

Dokumenterad erfarenhet av PCR och metodutveckling

Erfarenhet från GMP-reglerad verksamhet eller annan starkt reglerad laboratoriemiljö

Erfarenhet av validering, kvalitetsarbete och regulatoriska krav

God kunskap om laboratorieinstrument och utrustning relaterad till PCR-analyser

Erfarenhet av avvikelsehantering, change control och riskanalyser

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Om SallyQ
Vi är ett bolag som grundades med viljan att bygga ett kompetensbolag där kundvärde och människan står i centrum. Vi benämner oss som ett kompetensbolag och erbjuder rekryteringstjänster, expertkompetens för bau och projekt samt utbildningsinsatser inom Life Science branschen. Vår vision är att hjälpa innovativa företag och människor att göra så stor positiv skillnad de möjligtvis kan i världen. Vi tror på kvalitet i allt från bemötande, kommunikation, leverans till relation.

Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in en ansökan eller slå oss en signal. Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Sista dag att ansöka är 2026-11-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

