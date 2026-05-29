Analytisk Specialist inom Molekylärbiologi - Konsultuppdrag
SallyQ söker nu en erfaren Analytical Specialist för ett längre konsultuppdrag hos vår kund i Stockholm. Uppdraget passar dig som har gedigen erfarenhet av PCR-baserade metoder, metodutveckling och kvalitetsarbete i en reglerad laboratoriemiljö.
Om rollen
Som Analytical Specialist kommer du att arbeta med utveckling, optimering och implementering av molekylärbiologiska analysmetoder med fokus på PCR-teknologi. Rollen kombinerar praktiskt laboratoriearbete med vetenskaplig problemlösning och specialiststöd inom organisationen.
Du kommer att bidra till utveckling av nya metoder och tekniker, validering av analysmetoder samt introduktion av ny laboratorieutrustning och automatiserade lösningar. Arbetet sker i nära samarbete med flera funktioner inom verksamheten och ställer höga krav på kvalitet, dokumentation och regulatorisk efterlevnad.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Utveckla, optimera och implementera PCR-baserade analysmetoder
Planera, genomföra och dokumentera metodvalideringar
Bidra vid införande av ny laboratorieutrustning och automatiserade arbetsflöden
Hantera avvikelser, förändringsärenden och riskbedömningar enligt gällande kvalitetskrav
Säkerställa att verksamheten uppfyller regulatoriska och kvalitetsmässiga krav
Ta fram, uppdatera och standardisera instruktioner och laboratoriedokumentation
Fungera som specialiststöd inom PCR och molekylärbiologi
Delta i tvärfunktionella projekt och kunskapsöverföring inom organisationenProfil
Akademisk examen inom molekylärbiologi, bioteknik, virologi eller närliggande område
Minst tre års erfarenhet av laborativt arbete inom molekylärbiologi
Dokumenterad erfarenhet av PCR och metodutveckling
Erfarenhet från GMP-reglerad verksamhet eller annan starkt reglerad laboratoriemiljö
Erfarenhet av validering, kvalitetsarbete och regulatoriska krav
God kunskap om laboratorieinstrument och utrustning relaterad till PCR-analyser
Erfarenhet av avvikelsehantering, change control och riskanalyser
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om SallyQ
Vi är ett bolag som grundades med viljan att bygga ett kompetensbolag där kundvärde och människan står i centrum. Vi benämner oss som ett kompetensbolag och erbjuder rekryteringstjänster, expertkompetens för bau och projekt samt utbildningsinsatser inom Life Science branschen. Vår vision är att hjälpa innovativa företag och människor att göra så stor positiv skillnad de möjligtvis kan i världen. Vi tror på kvalitet i allt från bemötande, kommunikation, leverans till relation.Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in en ansökan eller slå oss en signal. Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Sista dag att ansöka är 2026-11-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SallyQ AB
